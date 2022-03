Ucraïna.- Sindicats proposen aplicar el mecanisme de flexibilitat dels ERTO davant la crisi provocada per la guerra

Així ho han expressat els secretaris generals de les dos organitzacions, Ismael Sáez i Ana García, a l'eixida de la reunió amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i altres agents socials per a analitzar la situació que provoca a la Comunitat Valenciana el conflicte ucraïnés.

García ha apuntat que "hi ha mecanismes" en la reforma laboral per a contindre aquesta situació de paràlisi de les importacions i exportacions cap a Rússia i Ucraïna, que pot portar a les empreses a fer un ERTO. Malgrat que considera que es podria considerar la "força major" com a causa per a acollir-se a aquests expedients, ha apuntat que el mecanisme XARXA podria utilitzar-se en aquests moments.

Aquesta ferramenta, inclosa en la reforma laboral, permet reduir jornada i suspendre l'ocupació dels treballadors a l'estil dels ERTO de pandèmia. Una de les seues modalitats, la cíclica, proporciona a les empreses un marc estable davant una caiguda transitòria o cíclica de la seua demanda per causes macroeconòmiques, per a evitar acomiadaments immediats al 'xoc'.

Sáez, per la seua banda, també ha apuntat a aquest mecanisme per a empreses que es troben en "circumstàncies complexes" a causa d'aquest conflicte, encara que ha apuntat que en el sector de la indústria "quasi podria utilitzar-se més la força major".

El líder d'UGT-PV ha remarcat que aquesta crisi afecta a sectors com el ceràmic o el del calçat, i que açò "no és un problema de fàcil solució, que només pot ser atallat amb eficàcia en la Unió Europea". A nivell autonòmic, no obstant açò, ha valorat la línia d'ajudes de l'IVF.

Per la seua banda, García també ha apuntat els efectes d'aquesta crisi en el sector de l'automoció i de la logística i ha expressat el seu desig que es puga arbitrar un altre pla "a nivell europeu i del Govern d'Espanya", donades les "limitacions" de la Generalitat.