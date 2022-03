'Sálvame' asegura que Canales Rivera ha tonteado con Marta Riesco: "Ha sido mutuo, ella lo ha confirmado"

La sombra de Instagram es alargada, y Canales Rivera lo ha podido comprobar en sus carnes. La semana pasada abandonó en directo Sálvame después de que el programa mostrara algunos de sus mensajes en los que tonteaba con una mujer mientras estaba con su novia. Pero, este lunes, regresó y tuvo que enfrentarse a más información de este tipo.

Kike Calleja aseguró que había más nombres de chicas con las que el torero habría tonteado, entre ellas, una redactora del programa a la que habló por Instagram. Pero la bomba llegó cuando se dio otro nombre de una famosa que está muy de actualidad.

"Una de esas mujeres con la que has tonteado, y el tonteo ha sido mutuo, es Marta Riesco", aseguró el periodista. "Yo te digo que no, pero tú me cuentas", respondió simplemente el diestro.

"¿Tú has tonteado en Telecinco o en otro sitio con ella?", le preguntó. "No lo sé, de verdad, me tienes que enseñar el Instagram", le dijo él. "No, yo hablo físicamente", reveló Kike Calleja.

Entonces, Canales Rivera dijo que no tenía ni idea, y que no sabía quién es Marta Riesco, algo que sus compañeros no se creían. "¡Ah, que esta es la novia de...!", exclamó al darse cuenta de que era la pareja de Antonio David.

"Uy, qué mal mientes...", le recriminó Jorge Javier Vázquez. "Yo no he coincidido, de verdad", aseguró el torero. "Marta Riesco se lo ha confirmado a gente de su entorno", informó Calleja. "Tontear, seducir, jugar... Nos consta que es verdad".