Naix un moviment per a declarar el 16 de març com a Dia de L'Esmorzà

Encara que s'esmorza tots els dies, la cervecera proposa una data molt simbòlica per a proposar com dia oficial: el 16 de març, quan els fallers han de recuperar-se després d'haver treballat tota la nit anterior per a plantar els monuments.

Espontàniament, en eixe esmorzar del 16 de març crueixen a l'unísono tones de 'cacau del collaret', brillen incomptables 'tramussos' i adobats, quasi alhora es desborden entrepans de tot tipus i sonen els brindis en bars i casals de tota la ciutat, que reuneixen a milers de valencians, fallers o aficionats. "I fet tan gran mereix tindre el seu dia", reivindica l'empresa.

El moviment '#EsmorzàOficialJa' pretén sumar suports en xarxes socials, amb aquesta etiqueta i la difusió de publicacions de personatges influents com els còmics Jajajers o el periodista i gastrònom Paco Alonso. En els carrers i en els bars també hi haurà cartelleria i grafitis per a difondre la iniciativa.

SORTEIG D'ESMORZARS GRATIS

Una xarxa de locals de restauració s'uneix des d'aquest dimarts a la campanya a València, a més de sortejar fins al 27 de març centenars d'esmorzars gratuïts i samarretes amb un lema 'esmorzador' entre els qui compren el seu esmorzar amb una cervesa de la marca i s'inscriguen en la web '