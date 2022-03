Las seis cifras de Tamara Falcó

Tamara Falcó es genuina. Gana en las distancias cortas y, aunque algunos creen que aparece infantilizada en los medios, asegura que es así, que no hay nada de fingimiento. Parece ingenua, pero no lo es. De ahí que se rodee de los mejores para alcanzar sus propósitos. Cuida su imagen pero no solo el envoltorio. Ha dado con la clave y tiene trabajando para ella a un tándem que le está haciendo ganar altísimas cantidades de dinero. Las marcas se la rifan y son muchas las propuestas que llegan para que Tamy sea representante de firmas que ni siquiera conoce.

No es extraño, por tanto, que Netflix quiera tener entre su catálogo de propuestas un documental que recorrerá su día a día. Las grabaciones se iniciaron hace unos días y, tal y como reconocen a 20minutos, la hija de Isabel Preysler está verdaderamente encantada. No solo porque el trato con el equipo está siendo muy fácil, sino porque le dejan opinar con libertad sobre todo: viajes, visitas o personas que aparecen en este serial. Tiene olfato televisivo, tal vez porque lleva meses colaborando en El Hormiguero y siendo esa bien pagá a la que cantaba Miguel de Molina.

Tamara no es una celeb cualquiera, es una caja registradora. Se cotiza tan al alza que este periódico ha podido saber que su contrato con la plataforma es de seis cifras. Una cantidad que dan por bien invertida porque aunque pueda resultar presuntuoso, quieren que la cuarentañera tenga proyección internacional. Que tiemblen las Kardashian y Georgina.