Tu horóscopo diario: lunes 28 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 28 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Falta ya poco para que algunas circunstancias se pongan a tu favor. Debes medir bien tus pasos, pero sobre todo actuar con la cabeza fría y mirando por tus intereses, sin discutir con nadie y sin perder los nervios en ningún momento.

Tauro

Realizarás hoy alguna acción que te sitúa en una posición cómoda y que te da ventaja en un tema en el que tienes intereses, probablemente económicos. Este te trae un respiro interior, muy oportuno para ti. A partir de ahora, debes establecer una nueva estrategia.

Géminis

No dejes hoy de mostrar toda la amabilidad del mundo con las personas con las que te encuentres, incluso con las que no conoces y más si trabajas de cara al público. Eso te dará mucho más de lo que crees. Sentirás mucha gratificación.

Cáncer

Tu memoria, o quizá alguien a través de las redes, te traerá al presente alguna experiencia del pasado que pondrá un punto de melancolía hoy en tu vida. Pero lo cierto es que no es nada negativo, todo lo contrario. Valorarás más el presente.

Leo

Expresarás con claridad tu oposición a un tema que te plantean en un grupo o colectivo profesional en el que debes posicionarte. Lo vas a hacer con cierta contundencia, ten cuidado al expresarte. Alguien puede molestarse bastante.

Virgo

Contemplarás con mucha calma hoy una escena que se desarrolla a tu alrededor. Tus dotes de observación estarán muy despiertas y vas a anotar mentalmente esos comportamientos que te resultan tan ajenos. Reflexionarás sobre ello.

Libra

Es posible que sientas que un amigo te ha defraudado y eso te hace pensar en que tu ingenuidad es demasiada y te sientas culpable de alguna manera. No es cierto, no te engañes, la culpa no es tuya, tenlo claro. Tu no has cometido ningún error.

Escorpio

Te insisten para que hagas algo que te resulta imposible en este momento y eso no hará más que aumentar tus dudas sobre lo que una persona está dispuesta a hacer por ti. Hay que saber decir "no". Da tiempo al tiempo y observa con cautela.

Sagitario

No siempre es negativo que alguien te lleve la contraria. Hoy puede suceder, sobre todo con un familiar, un hermano o hermana o padres. Párate a pensar y reflexiona, por si llevan razón. Es posible que tengan un punto de vista interesante.

Capricornio

No te empeñes hoy en llegar a algo que realmente no está a tu alcance. Valora tus posibilidades con objetividad y pide consejo o busca información antes de plantearte en serio tu objetivo. De esa manera irás sobre seguro.

Acuario

Has descubierto algo que te empuja a tomar una decisión que va a ser muy positiva para ti. Te sientes con energía y fuerzas para llevarla a cabo y lo cierto es que saldrá todo conforme a tus deseos. Mantén tu mente todo lo fría que puedas.

Piscis

Tus conversaciones hoy deben ser lo más ligeras posibles y eso significa que no debes empeñarte en discutir temas muy engorrosos o que te resulten complicados. Deja pasar el día sin más. Mañana podrás abordarlo todo con mayor energía.