Momo arriba a l'Almodí amb un espectacle de percussió per a tota la família

Es tracta d'una adaptació de la dramaturga valenciana Paula Llorens sobre la novel·la juvenil de Michael Ende. La importància del temps viscut i de l'escolta s'expliquen a través dels sons de la percussió.

"El ritme i la percussió són elements quotidians i fonamentals per a totes les edats, però especialment per als xiquets, i és per açò que totes les temporades del nostre projecte educatiu incloem espectacles pedagògics d'aquest tipus", explica la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello.

I és que es tracta d'un programa en el qual la percussió és protagonista, fusionant sons amb objectes quotidians de qualsevol llar com a bidons, llandes o tests, juntament amb instruments com a sonalls, sansas, marimbas i tambors d'aigua.

Paral·lelament, Aquarel·les Valencianes s'ha desenvolupat en sis sessions plenes d'alumnes des del dimecres fins a aquest divendres. Es tracta d'una proposta protagonitzada per l'actor Sergio Villanueva, l'actriu Irina Bargues i la pianista Ainoa García, amb direcció escènica de Gabi Ochoa i assessorament del musicólogo Jerahy García.

És un espectacle que ret homenatge al gran compositor valencià Eduardo López-Chávarri i s'emmarca en la temporada general 'VLC, Ciudad y Música' per a donar visibilitat a "eixe patrimoni musical valencià que han de conéixer les xiquetes i els xiquets".

A aquesta proposta ha acudit un nombrós grup d'estudiants de música i uns altres de tallers de la Universitat Popular, 150 en total, com a primera col·laboració entre el Palau i les universitats populars.