Dave Grohl revela que hace años Foo Fighters pensó en sacar una versión de las Spice Girls: "Me encanta esa canción"

Dave Grohl ha revelado en el programa de James Corden que es muy fan de las Spice. Hace 20 años, casi sacan una versión de uno de sus temas y, quién sabe, tal vez se venga posible colaboración.

"Me encantaría hacer una versión de Foo Fighters de 2 become 1", sugería, para la sorpresa de todo espectador presente. "No estoy bromeando, amenazamos con sacarla hace 20 años, me encanta esa canción", continuó expresando Dave Grohl, el icónico baterista de la banda Nirvana.

A la sugerencia, que fue acompañada de un breve tarareo, le siguió la ocurrencia de añadirle más ritmo.

Desde luego, nunca se sabe: el 2022 puede convertirse en un año lleno de sorpresas y tal vez podría haber algún remake de la girlband que revolucionó la industria del pop décadas atrás. Aunque, claro está, iría con un ligero toque de rock.

Y es que los rumores no hacen más que acumularse en torno a las chicas de este grupo, tras los recientes titulares que apuntaban a la posibilidad de ver de nuevo a las Spice Girls al completo, estando invitadas a formar parte del concierto que la BBC organizará en el Palacio de Buckingham el próximo 4 de junio.