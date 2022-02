Oltra, tras el fallo del TJUE sobre el paro de empleadas de hogar: "Nadie entendería eso en un colectivo masculinizado"

Preguntada al respecto este viernes en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, Oltra ha tachado de "incomprensible" que una cuidadora del hogar no tenga derecho a la prestación por desempleo y cree que "la única explicación" a que se haya podido tardar tanto tiempo en reconocer este derecho de las trabajadores "se encuentra en que es un colectivo altamente feminizado", y de hecho ha aseverado que "nadie entendería esto en un colectivo altamente masculinizado".

Una situación que la vicepresidenta ha hecho extensible a las enfermedades profesionales de estas mujeres, que desempeñan "trabajos penosos" que implican alzar peso y determinadas posturas nocivas que causan "enfermedades crónicas".

"Pero como es un colectivo altamente feminizado, probablemente esa es la razón por la que esas enfermedades profesionales han tardado tanto en reconocerse y algunas no están reconocidas", ha insistido, al tiempo que ha subrayado que tanto esta situación como el no reconocimiento del derecho a la prestación son "algo que no tiene ningún sentido".

En ese sentido, "está bien que se vaya avanzando en el respeto y la dignidad de los colectivos profesionalmente altamente feminizados", ha concluido la también portavoz del Consell.