La FVMP firma una col·laboració amb la fundació Musol per a la promoció de projectes europeus

L'objectiu del conveni subscrit és col·laborar en la formulació i execució de programes i projectes europeus, de cooperació internacional en el desenvolupament de l'Agenda 2030, i la seua divulgació en l'àmbit local, segons han informat fonts de la FVMP.

A més, s'estableixen les bases per a col·laborar en la formació i divulgació d'aquests projectes entre les entitats locals, així com per a donar-se suport mutu en matèria de legislació i en els procediments establits per a l'accés als fons europeus.

El president de la FVMP, Rubén Alfaro ha destacat "la importància de facilitar a tots els municipis valencians l'assessorament necessari perquè puguen optar als fons europeus que tant estan millorant la qualitat de vida en els nostres pobles i ciutats".

A més, ha ressaltat que aquest acord serà de "gran utilitat en l'execució conjunta d'activitats de sensibilització en els ens locals, en matèria de legislació i procediments per a accés a fons europeus i de cooperació internacional per al desenvolupament i educació per a la ciutadania global".

La Fundació MUSOL - Municipalistes per la solidaritat i l'enfortiment institucional és una organització no governamental per al desenvolupament, fundada i integrada per professionals municipals en actiu, que centra la seua activitat en el camp del suport i la promoció de l'enfortiment i la governabilitat local. La seua missió és promoure el desenvolupament sostenible, enfortint les capacitats tant dels governs regionals i locals com de la societat civil.