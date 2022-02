Carlos Sobera da positivo en COVID-19 y es sustituido por Sandra Barneda

Telecinco emitió este jueves 24 de enero una nueva gala de Secret Story. Aunque era la gala principal de la semana y, es decir, la de la expulsión, y tendría que haber sido presentada por Carlos Sobera, este se ausentó.

Así, tras un antifaz veneciano apareció Sandra Barneda, que habitualmente presenta las galas Última hora del formato, los martes y junto a Lidia Torrent. Toñi Moreno, por su parte, dirige las galas de los domingos. Lejos de dejar mucho tiempo para la incógnita, el presentador vasco hizo acto de presencia mediante videollamada en cuanto comenzó el programa.

Tras bailar la sintonía de Secret Story con la alegría que le caracteriza, avisó de que tenía COVID-19, por lo que estaba guardando cuarentena. "Me gustaría estar ahí, pero no ha podido ser esta noche. Estoy en casa... me pillé un pequeño COVID el pasado fin de semana y, aunque ya estoy saliendo del túnel, aún estoy renqueante. Os voy a estar viendo", explicó el presentador.

Esto llevó a Sandra Barneda a confesar, más adelante, que estaba nerviosa ante su "primera vez" en referencia a anunciar a un expulsado de Secret Story, que en este caso terminó siendo Virginia Sanz, para la tranquilidad de Laila y Marta, quienes también estaban nominadas.

Esta noche @SandraBarneda presenta #SecretGala6 mientras Carlos Sobera se recupera de covid, del que ya está reponiéndose. pic.twitter.com/0s3xhZZ1FF — info Sandra Barneda (@fotosSBarneda) February 24, 2022

Además, la presentadora, que no coincidió con la colaboradora habitual en plató y su expareja, Nagore Robles, vivió la espectacular entrada de Carmen Lomana en la casa y las nominaciones de los familiares, que dieron mucho de sí hasta el final.