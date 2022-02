Daimiel, en 'La Resistencia': "Llevo 26 años en televisión haciendo lo mismo, como Ana Blanco o Jordi Hurtado"

La Resistencia concluyó la semana con la visita este jueves de uno de los periodistas expertos en baloncesto más reconocidos de nuestro país, Antoni Daimiel, que presentó su nuevo programa en Movistar, El gancho de Daimiel.

"Eres una persona que cae muy bien y uno de los mejores periodistas deportivos que nuestros ojos hayan visto", afirmó Broncano. "No te lo voy a negar", le contestó entre risas el invitado.

Daimiel le contó al presentador que "llevo 26 años en televisión haciendo lo mismo, como Ana Blanco y Jordi Hurtado. Todos tenemos un perfil similar, gente que no se mete en problemas, seguramente aburrida... Jordi, por ejemplo, en su casa intentará animarla y no lo conseguirá".

Si es Daimiel es de los mejores periodistas de la historia en España, se dice sin la boca pequeña. Es el mejor y nunca ha bajado el nivel. pic.twitter.com/5wPJHPMdHZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 24, 2022

Broncano le preguntó: "¿Qué jugador te ha caído mal? Algún americano que no vaya a ver esto". El periodista contestó que "John Stockton –exjugador de los Utah Jazz entre 1984 y 2003- no me cae muy bien".

"Ha sido el máximo asistente de la historia de la NBA, pero el pasado fin de semana, en el All Star de Cleveland hicieron una ceremonia con los 75 mejores jugadores de la historia y él estaba allí, pero los demás no le daban bola", comentó el invitado.

"Él sonreía, trataba de acercarse, pero no le hacían caso. Decían que era uno de los jugadores más sucios que había, en los bloqueos agarraba sin que lo vieran... y también influye que es un activista antivacunas. Con eso no ha mejorado mi opinión", concluyó.