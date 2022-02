Revuelo en el plató de 'AR' por la opinión de Lecquio sobre David Flores: "Estar con Olga es una solución a corto plazo"

La noticia de la separación entre Olga Moreno y Antonio David Flores pilló por sorpresa a todos los medios de comunicación y, también, a los familiares de la pareja, que no podían creer que la crisis matrimonial que atravesaban fuese a terminar de una manera tan drástica.

Ahora, meses después, El programa de Ana Rosa ha confirmado que, pese a los rumores de que Olga intentaría perdonar la infidelidad de Antonio David, finalmente la ruptura es definitiva. Al parecer, la situación entre la expareja se ha enfriado tanto que el exguardia civil habría abandonado, incluso, el domicilio familiar que aún compartían.

Sin embargo, Olga y Antonio David tendrán que decidir de qué manera organizarán la situación con Lola, la hija de ambos y, además, qué ocurrirá con David Flores, hijo del exguardia civil que, en diversas ocasiones, habría manifestado su decisión de seguir viviendo con la empresaria.

Precisamente, la situación de David Flores ha causado un gran revuelo en el plató del matinal de Telecinco, donde Alessandro Lecquio ha señalado: "Que David siga en casa de Olga es una solución a corto plazo. David adora a Olga, pero más pronto que tarde Olga debería rehacer su vida. Cuando un adulto intenta rehacer su vida tiene más miedo a la reacción de los hijos que un adolescente a sus padres". "Me cuesta imaginar la reacción de David si Olga llevase a una pareja a casa", ha agregado el conde.

Cristina Tárrega se ha mostrado muy en desacuerdo con su compañero y, además, ha señalado que Olga Moreno no tendría por qué buscar una nueva pareja si no quisiera. "También hay muchas cosas que te costaba imaginar y al final las has visto", ha sentenciado la colaboradora.

"El amor no depende de una cuestión sanguínea ni familiar. A mí me ha pasado que he querido a gente con la que no tengo lazos de sangre más que a algunos con los que sí los tengo. Esto creo que es aplicable a todo el mundo", ha explicado Joaquín Prat.

Antonio Rossi, por su parte, ha señalado que Olga "tiene que asumir lo que la presión familiar" quiere que haga que, según Beatriz Cortázar, es "romper lazos": "Que sea independiente, que coja a su hija y diga que no tiene más obligaciones en la vida. Pero hablo de la generosidad de Olga y del sentimiento puro de que a ese chico le quiere como a un hijo". "Ella no quiere separar a los dos hermanos. La niña tiene una relación maravillosa con ese chico, igual que la tiene con Rocío".

Pese a las declaraciones de sus compañeros, Lecquio ha sentenciado que David Flores "tiene que estar con su padre" porque ahora "empieza una nueva vida": "Creo que el padre debería asumir esa responsabilidad". Sin embargo, Cortázar ha optado por cambiar el punto de vista de la conversación: "¿Pensamos con quién quiere estar David?". El debate ha finalizado, pues el matinal ha cambiado de tema tras la pregunta retórica de Beatriz Cortázar.