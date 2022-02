Tu horóscopo diario: jueves 24 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 24 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes tener claro que esa aventura que tienes no será algo que te cambie la vida porque no será una relación en la que puedas compartir convivencia u ocio. Disfruta simplemente de las horas placenteras y no dejes que te impida hacer otras cosas.

Tauro

Hoy no vas a dejar que el protagonismo se lo lleven otros. Estarás fuerte y con total decisión a que se note que puedes llevar la voz cantante en una reunión o a la hora de programar un trabajo. Es muy positivo esa actitud porque te otorga poder.

Géminis

Buscarás consejos dietéticos que te pueden venir a la perfección si haces deporte o quieres quemar calorías y mejorar tu salud. Es una magnífica idea, encontrarás tu fuerza de voluntad, esa que te lleva a conseguir grandes avances.

Cáncer

Te sinceras con un compañero de trabajo que ya es más que eso y que se ha convertido en poco tiempo en uno de tus mejores amigos. Le abrirás partes de tu personalidad que desconocía. Cuidado, en cualquier caso, ve despacio y observa.

Leo

Es cierto que te costará mucho callarte, pero hoy es algo muy necesario, en especial si estás otra vez delante de una persona que puede manipular tus palabras y que ya te hizo daño en el pasado. Cuidado con lo que dices, mucha cautela.

Virgo

Alguien quiere compartir contigo un rato especial y vas a tener que hacer un hueco improvisado, ya que no lo habías planeado. Aunque en principio te incomode que te rompan tu orden, luego te alegrarás. Será un rato de charla muy relajante.

Libra

No te planteas hoy nada que hacer que no sea lo más sencillo y cotidiano, porque no será el mejor día para andar improvisando. Buscas algo de tranquilidad y equilibrio y en tu entorno cercano lo encuentras. Es lo que mejor te va a sentar.

Escorpio

Jornada muy interesante en el plano intelectual, en todo lo relacionado con asuntos nuevos y puertas que se abren. Tendrás energía de sobra para empezar en esos terrenos nuevos que te atraen. Hay algo que se agita en tu interior y te espolea.

Sagitario

Los recuerdos son importantes para ti, pero no te dejes llevar por ellos para echar de menos algo o a alguien y ponerte triste. Conviértelos en un tesoro, no en un elemento doloroso. Puedes hacerlo si te lo propones. Es cuestión de tiempo.

Capricornio

Estar muy en tu mundo y sin comunicarte con nadie, sin sincerarte y sin dar explicaciones, no va a ser la solución a nada. Los demás pueden pensar que es hora de alejarse de ti, así que ten cuidado. Cuida más de las relaciones afectivas.

Acuario

La falta de empatía es algo que hoy te puede afectar mucho. Hay una persona que no te comprende muy bien, pero quizá es porque no quiere implicarse en nada que sea difícil o poco divertido. Paciencia, debes seguir tu camino.

Piscis

Hoy sentirás mucha calma y satisfacción por el modo que has gestionado todo lo que conlleva una situación familiar delicada. Si se trata de algo relacionado con una expareja, el tiempo está de tu parte. A partir de ahora vas a dejar de lado lo negativo.