La Generalitat presentarà la setmana vinent les mesures per a l'abolició de la prostitució elaborades pel fòrum

Entre les mesures incloses en el fòrum s'inclou instar el Govern central a aprovar una llei integral integral per a l'abolició de la prostitució, mesures d'atenció social a les dones víctimes amb la finalitat de que puguen abordar un nou projecte de vida i una revisió de la normativa autonòmica. En aquest sentit, ha anunciat que estan revisant la Llei d'Espectacles Públics per a dirigir "actuacions de prohibició de consum de sexe en espais i establiments públics".

Així ho ha indicat a preguntes dels mitjans a Mislata, on ha visitat l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD), en ser preguntada pel cas d'Albal, localitat que ha imposat, en aplicació del seu ordenança, una multa de 800 euros a un puter que va denunciar que una dona prostituïda li va cobrar sense completar el servici.

La consellera ha ressaltat que l'agent que va imposar la multa va complir amb l'establit en una ordenança municipal que és abolicionista i considera que la prostitució és una forma de violència sexual "i posa el focus no en elles, que són víctimes sinó en ells, els puters, en el consum".

Bravo ha anunciat que la setmana vinent presentaran les mesures per a l'abolició prostitució, elaborades pel fòrum d'experts engegat fa uns mesos, i que inclouen instar el Govern d'Espanya a aprovar una llei integral per a l'abolició de la prostitució, mesures d'atenció social per a les víctimes i unes altres que passen per la modificació de la normativa autonòmica, com la referida de la Llei d'Espectacles.

"No podem consentir que en establiments amb llicències d'hostal o cafeteries s'estiga mercadejant amb el sexe de les dones i abusant d'elles i convertint-les en un simple objecte de mercaderia", ha dit la consellera. Així mateix, ha apuntat que es presentarà la FVMP un model d'ordenança municipal abolicionista en uns termes similars.

En aquesta línia, ha indicat que el seu departament està "buscant fórmules" per a poder centrar la seua acció en aquesta àrea "no només a l'espai públic sinó també en l'activitat que es desenvolupa en els establiments públics que sabem que s'aprofiten de la vulnerabilitat i de la pobresa en la qual viuen la majoria de les dones prostituïdes, moltes d'elles víctimes de tracta, i hem d'assenyalar el focus i sancionar, en el marc de les nostres competències, almenys administrativament tant el consum com qualsevol tipus d'aprofitament".

RADIOGRAFIA

Segons els estudis 'La radiografia de la prostitució a la Comunitat Valenciana 2021' i la I Enquesta de la Percepció de la Prostitució, un de cada cinc homes valencians, el 19,5% dels majors d'edat, reconeix haver pagat per sexe alguna vegada en la seua vida mentre que es calcula que hi ha entre 10.000 i 13.000 dones víctimes de la prostitució a la Comunitat Valenciana que es publicitan en 52.000 anuncis, 164 clubs i 1.700 pisos.

A més, el 39% de la societat valenciana accepta la prostitució, encara que el 70% creu que les dones no l'exerciria si pogueren triar una altra manera de vida. Aquests estudis han servit de base per a les propostes del 'Foro para la abolición de la prostitución', una entitat a la qual es va encarregar la presentació de canvis legislatius que han de realitzar-se per a revertir aquest problema.

En concret, la radiografia mostra que el 14,5% dels hòmens valencians ha tingut alguna experiència esporàdica, el 2,8 ocasional i l'1,9 recurrent. En termes globals, es calcula que entre 76.000 i 115.000 van pagar per sexe en l'últim any.

Una altra de les conclusions és que el 95% de les víctimes de la prostitució són dones i el 99,7% dels consumidors de sexe pagat són homes. D'aquesta manera, es constata que les dones patixen una desigualtat de gènere, però a més una desigualtat de classe, es veuen obligades o forçades per la seua baixa situació socioeconòmica; ètnica, si abans eren moviments migratoris rurals a urbans ara són de tercers països en situacions d'extrema pobresa; i d'edat, elles tenen entre 18 anys, o fins i tot són menors i 35 anys, mentre que els consumidors de sexe pagat solen ser sempre majors.