Paterna xifra en tres els animals del refugi morts i estudia denunciar per amenaces a voluntaris

Des del consistori, a través dels seus servicis jurídics, s'està estudiant emprendre accions legals contra aquest grup de voluntaris "per informació falsa, amenaces, injúries i calúmnies de manera continuada". "No s'ha prohibit l'entrada al Refugi de voluntaris, però després de les reiterades agressions de tot tipus abocades a una empleada del refugi, les forces de seguretat han recomanat que no entre ningú alié al servici", ha detallat l'Ajuntament en un comunicat.

La corporació municipal ha respost així les acusacions d'un grup de voluntaris que ha assenyalat en un comunicat que, amb informació facilitada pel propi Ajuntament, un total de 22 animals dels 43 que hi havia en les instal·lacions havien mort en l'últim trimestre de 2021 en el refugi, gestionat a través de l'empresa municipal Gespa. Aquests voluntaris indicaven que 19 animals, entre gossos i gats havien sigut eutanasiats i altres tres havien mort.

No obstant açò, l'Ajuntament ha expressat la seua "absoluta indignació per la informació falsa, esbiaixada i malintencionada" ja que només dos gossos i un gat que habitaven en el refugi han mort, els tres per eutanàsia per malalties cròniques, per recomanació veterinària i després de ser tractats mèdicament de la seua dolència, amb hospitalització quan s'ha requerit.

I els altres 19 animals eutanasiats als quals es refereixen els voluntaris en la informació difosa corresponen a "gats de carrer víctimes d'atropellaments de trànsit en la seua gran majoria, que no arriben a habitar en el Refugi, i que després d'avís de Policia Local i a través del servici de rescat municipal d'animals, es van arreplegar de la via pública i es van traslladar a l'Hospital veterinari, on per disposició facultativa en patir una lesió sense possibilitat de curació, se'ls va prescriure l'eutanàsia".

L'Ajuntament ha explicat que el refugi municipal "és dels pocs d'Espanya que compta amb un equip de veterinària i auxiliars i amb quiròfans en les seues instal·lacions a més de servici d'hospitalització 24 hores els 365 dies de l'any". Per açò, rep les hospitalitzacions d'animals rescatats en el carrer per la Policia.

Així mateix, ha precisat que en 2021, a través del Refugi municipal d'Animals, s'ha gastat 52.500 euros en 210 hospitalitzacions i més de 50 intervencions quirúrgiques majors d'animals, tant dels quals habiten en el refugi com dels quals es rescaten de la via pública després d'avís de Policia Local.