Andrea, en 'First dates': "Me amo mí misma y a quien no le guste, puerta"

Con mucha seguridad en sí misma y con ganas de encontrar el amor. Así llegó Andrea a First dates este martes: "Yo, me amo. No es que me crea mejor que nadie, pero es así. Al que le guste, bien, y al que no, puerta", afirmó la madrileña.

La teleoperadora le contó a Carlos Sobera que quería que a su cita "le guste salir y lleve tatuajes. He tenido mala suerte en el amor, llevo cinco años sin pareja y quiero conocer a alguien".

Su cita fue Juan, que comentó en su presentación que "me suelen gustar las chicas morenas, pero las rubias también me gustan mucho. También que sean extrovertidas y que se integren en mi grupo".

Nada más verle, Andrea se sintió un poco decepcionada con la elección que había hecho el equipo del programa de Cuatro: "No es feo, pero no es el prototipo de chico que busco, la verdad. Es muy bajito para mí", admitió la teleoperadora.

Juan y Andrea, en ‘First dates’. MEDIASET

Durante la cena comentaron algunas de sus aficiones, como salir de fiesta, y charlaron sobre su carácter: "Considero que tengo mucha personalidad y soy un poco loco los fines de semana", confesó el madrileño.

Al final, Juan sí que quiso tener una segunda cita con Andrea "para conocernos más. Pienso que es una chica tiene mucho por contar". La madrileña, por su parte, no quiso quedar otra vez de forma amorosa "pero sí como amigos".