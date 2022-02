El PPCV espera un final "feliç" per a la crisi del partit i diu estar centrat en els valencians

"L'única cosa que es desitja és que tinga un feliç i ràpid desenllaç", ha resolt abans de la junta de síndics, i ha confiat que el comité de direcció convocat aquest dilluns per Casado ajude a resoldre la situació.

Barrachina ha rebutjat les crítiques dels partits del Botànic (PSPV-Compromís-Units Podem), que van acusar el president del PPCV, Carlos Mazón, i a la 'número dos', Mª José Catalá, de pertànyer al "vell" Partit Popular, i ha garantit que tots dos es deuen als militants valencians.

Preguntat per si la crisi perjudica a tot el partit, el diputat 'popular' s'ha limitat a afirmar que el que té impacte són les decisions que perjudiquen els agricultors, com la retallada del transvasament Tajo-Segura, que els tornaran a portar a manifestar-se aquest divendres a València.

"Nosaltres estem exclusivament centrats a la Comunitat i en els verdaders problemes que té", ha insistit, entre els quals ha destacat les "reiterades sentències" contra la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra (Compromís).

A més, Barrachina ha assegurat que veu equiparable els contractes suposadament adjudicats al germà d'Ayuso amb la investigació de les ajudes a empreses vinculades al germà del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig.

"No ho diu el PP, són els tribunals: mil euros en ajudes presumptament irregulars s'han portat els germans: el clan Puig", ha dit, i ha advertit que aquestes "realitats judicials" no tenen a veure amb "altres qüestions no judicialitzades".