Emma García pone en su sitio a Terelu por abandonar 'Viva la vida' en directo

Este fin de semana, el debate sobre los últimos movimientos de Rocío Carrasco tuvo su punto álgido en Viva la vida. El programa que presenta Emma García abordó uno de los temas más candentes de la actualidad rosa y, visto lo visto, las posturas entre los diferentes colaboradores está más enfrentada que nunca.

Diego Arrabal llegó a cargar contra la hija de 'la más grande': "Yo creo que en su afán de contar su verdad, que lo veo muy bien, Rocío Carrasco al final le hace un flaco favor a la memoria de su madre. Está ensuciando la memoria de su madre", dijo el fotógrafo, que también dejó un recado para Terelu, Isabel Rábago y Pilar Vidal, presentes en plató, a las que denominó "Supertacañonas" y "Qué listas sois. Y ahora me refiero al trío", se refirió Arrabal a las amigas de Rocío.

Una expresión que no le gustó a la mayor de las hermanas Campos y que hizo que abandonara el plató. "Yo no voy a tener que aguantar que este señor me meta en el saco que le salga del mismísimo. Ya está bien. ¿Por qué se permite siempre faltar al respeto al resto de sus compañeros?", dijo Terelu indignada.

"Tenemos aquí a las amigas de Rocío Carrasco, dicho con mucho cariño, esas personas que habéis conocido su historia y, por lo tanto, por la información que tenéis de todos estos años, la entendéis", intentó mediar la presentadora, que no ocultó su descontento con Terelu.

"Yo pienso que lo del trío era porque sois amigas y Diego lo ha dicho con cariño. Ya me explicará Terelu a dónde se ha ido. Tampoco creo que sea para tanto. No es necesario empezar el programa de esta manera", lamentó.

"¿Cada vez que vaya a explicar algo tiene que abandonar alguien?", ha lamentado el colaborador., se preguntó Arrabal. "Ese no es tu problema, es problema de quien haya abandonado el plató. Insisto, no creo que sea para abandonarlo. Para esto estoy yo, para poner un poco de orden y para que todo el mundo pueda dar su opinión. Nos guste o no nos guste", insistió Emma, levantando el aplauso del público tras su toque de atención a su compañera.