La UE prepara una directiva para obligar a las empresas a una transparencia salarial que ataje la brecha de género

Por un trabajo de igual valor, la brecha salarial de género en la Unión Europea es del 14,1%, en perjuicio de las mujeres. Esto supone que ellas ganen 86 céntimos de euro por cada euro que ganan ellos. O lo que es igual: las mujeres necesitan trabajar dos meses adicionales al año para compensar esa diferencia.

Los países con mayor brecha son Estonia (21%), Letonia (21%) y Austria (19,9%). España está por debajo de la media comunitaria, con un 9,4%, según los datos de Eurostat correspondientes a 2019.

Con el objetivo de combatir esta discriminación por género en la retribución, hay una nueva directiva europea en proyecto sobre transparencia salarial que incluso contempla la posibilidad, entre otras medidas, de sancionar a aquellos que incumplan la igualdad salarial en los centros de trabajo. La directiva podría obligar a las empresas a atajarlo si hay más de un 5% de brecha de género.

En dicha directiva se dice que los estados publicarán un baremo de sanciones aplicables, que podrían incluir el dejar de recibir ayudas públicas. Las mujeres tendrán la posibilidad de recurrir a los Tribunales, y serán los empleadores los que tengan que justificar que no existe discriminación. En caso de probarse, tendrán derecho al reembolso de los atrasos y pagos en especie.

Con motivo del día internacional de la igualdad salarial, el 22 de febrero, la oficina en Madrid del Parlamento Europeo ha organizado un debate sobre la nueva directiva, que la comisión de Derechos de las Mujeres votará el 17 de marzo.

En la presentación, que ha contado con cinco europarlamentarias españolas que votarán la directiva, la directora de la oficina en España del Parlamento Europeo, María Andrés, ha considerado que es oportuno obligar a las empresas a la transparencia salarial dado que un 23% de los hombres, casi uno de cada 4, no sabe que existe tal desigualdad salarial". Además, ha considerado que esta directiva podría acelerar la igualdad de género laboral, que en España podría tardar más de 100 años en llegar al ritmo actual.

Europarlamentarias españolas defienden la directiva de transparencia retributiva. A. L.

Durante el debate sobre el estado actual de las negociaciones de la directiva, Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, se ha preguntado "¿cómo se puede justificar que hombres y mujeres que hacen un trabajo de igual valor cobren con una diferencia del 14%?" o "¿cómo puede ser que haya empresas que crean que no tienen la obligación de mostrar algo tan sencillo como es el salario de sus trabajadores y trabajadoras?". Antes de alertar de que la brecha se agranda en las pensiones hasta un 33%. "Así se valora y así se paga el cuidado al que se han dedicado las abuelas", ha lamentado.

Bajar la aplicación a empresas de 250 a 50 trabajadores

Rodríguez Palop, inmersa en las negociaciones sobre esta directiva de transparencia retributiva, ha explicado que la reticencia principal de sus detractores es la "carga administrativa excesiva" para las empresas.

Sin embargo, para la europarlamentaria debe primar que la igualdad retributiva "es un derecho fundamental" que debe ser garantizado en el ámbito privado.

Rodríguez Palop ha defendido que su lucha actual, antes del 17 de marzo, es intentar que la directiva en su conjunto, todo el articulado, afecte a las empresas de más de 50 trabajadores, en lugar de los 250 que está en el proyecto, porque se quedarían fuera de su protección el 70% de empleados en la Unión Europea.

Rosa Estarás, del grupo popular en el Parlamento Europeo, ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, ya se comprometió con esta directiva. "Se está tramitando y creo que es un paso adelante y necesario para combatir esta discriminación".

Estarás ha recordado que la directiva ha recibido un millar de enmiendas por el tamaño de las empresas a las que afectará. En su grupo, ha dicho, se han propuesto varios números dependiendo de las circunstancias de cada país, pero ha pedido alcanzar un acuerdo que permita avanzar, aunque no se cubra al 100% de los trabajadroes.

Lina Gálvez, europarlamentaria socialista ha recordado que es muy importante saber cómo se mide la brecha salarial, que es por hora trabajada, algo que no da una foto adecuada de la discriminación laboral de las mujeres, Ya que si la brecha se mide por ganancias anuales ésta se agranda al 35% en España y al 39,6% en la UE. Entre los motivos, ha destacado que "las mujeres se han incorporado más tarde al mundo laboral, tienen mayores tasas de trabajo parcial no deseado, así como más desempleo".

Soraya Rodríguez, de Cs, ha remachado que todo derecho no es tal sin garantías de poder ejercerlo, y ha valorado que la directiva disponga que "las empresas no pueden acogerse a cláusulas de confidencialidad para no dar estos datos".

En España se está en una situación más avanzada en este sentido, tal y como han reconocido las europarlamentarias, ya que en 2020 se aprobó un real decreto de transparencia retributiva para las empresas mayores de 50 trabajadores, y desde abril de 2021 todas ellas están obligadas a tener un registro retributivo de su plantilla, incluido el personal directivo y altos cargos.