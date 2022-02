Álex, en 'First dates': “Me gustan las chicas y los chicos, pero ellas ven mi vestuario y se piensan que soy gay”

Álex entró directo a la barra del restaurante de First dates, ignorando a Carlos Sobera y yendo directo a conocer a su cita de este jueves, César, al que confundió con otra persona: "Pensaba que era uno de mi ciudad que me cae mal, pero no era", reconoció el riojano.

"Me gustan muy pocas chicas, pero también los chicos. Ellas no se acercan a mí porque ven mi estilo de vestir, se creen que soy maricón y que solo me atraen los hombres. Que lo entiendo, pero a mí también me gustan las chicas, tipo Barbie muy guapa".

Álex, en 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

Su cita fue César: "No hacer nada me representa bastante, aparte de porque soy un poco vago, me gusta estar tirado en el sofá sin hacer nada. Pero la fiesta también me gusta, tras la pandemia, siento que tengo que recuperar lo que me perdí. Y lo estoy cumpliendo a rajatabla".

Ambos sorprendieron con su peculiar vestuario y sus pendientes. Mientras que César llevaba dos cigarrillos colgando, Álex llevaba unas bolas de discoteca: "Me las compré en el chino y me hice yo los pendientes".

Durante la velada se fueron conociendo más a fondo, pero el riojano señaló que "lo único que no me gusta de él es que es muy femenino y a mí me gustan muy machos. Pero físicamente es guapo, aunque lleve maquillaje".

Al final, Álex sí que quiso una segunda cita con César porque "me he divertido mucho y él está bastante bien pese a que me gusten los chicos más masculinos". El gallego, por su parte, también quiso volver a quedar: "Tenemos muchas cosas en común".