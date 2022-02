Detingut un home després d'assetjar contínuament a la seua exparella, que tenia por d'eixir al carrer

Els fets van ocórrer el passat 15 de febrer, sobre les 23.00 hores, quan la sala del 092 va rebre l'avís que un home estava assetjant a la seua exnovia i va comissionar a agents de la Policia Local fins a un carrer.

Els agents van localitzar en el lloc a un home, l'ara detingut, i li van preguntar pel succeït. Aquest va afirmar que havia mantingut una discussió amb la seua "nóvia" però que "no passava res" i que la volia molt, segons han relatat fonts de la Policia Local.

No obstant açò, els agents van observar que tenia sang seca a les mans. Preguntat sobre aquest tema, l'home va assenyalar al cunyat de la seua parella com a causant.

Davant aquests fets, els agents del grup especialitzat en maltractaments es van entrevistar amb la víctima, una dona nascuda l'any 2001 que els va explicar que l'home era el seu exnovio, havien mantingut una relació sense convivència durant prop d'un any i que havia estat patint un assetjament continu des que va trencar amb ell.

Segons va detallar la víctima, va ser al tercer mes de relació quan van començar els presumptes maltractaments psicològics, que van consistir en insults i menyspreus. Pel que sembla, l'home li deia a la dona que estava boja, que havia d'anar a un psiquiatre perquè la curara i va destruir la seua autoestima.

De fet, la víctima va haver d'acudir a Urgències per a ser assistida per atacs d'ansietat i ha aportat als agents els parts mèdics que així ho testifiquen.

Segons la dona, el maltractament va passar a ser físic en diverses ocasions i l'home, presumptament, la va agarrar dels braços i la va estampar contra una paret. A més, pel que sembla va amenaçar de manera reiterada amb suïcidar-se si ella acabava la relació.

Per tot açò, la dona va decidir l'any passat acabar amb la relació, però ell "no ho va assumir" i va començar a assetjar-la, a seguir-la en els seus desplaçaments i a assetjar-la en xarxes socials, abans que ella haguera de bloquejar-lo, segons el relat de la víctima, que va mostrar als agents un missatge de WhatsApp del detingut en què advertia que no es creguera que la relació "anava a acabar així com així".

El presumpte assetjament també es va produir en el centre on ella estudia, fins al punt en què la directora del mateix va haver de prohibir l'accés a l'ara detingut.

A més, la víctima i l'home coincidien en el lloc de treball, on ell, pel que sembla, també l'assetjava i acoquinava perquè no revelara la situació als seus superiors perquè no el despediren. De fet, el mateix dia de la detenció, l'individu presumptament es va fer passar per la dona davant un client utilitzant el seu telèfon mòbil d'empresa i ella va haver d'explicar-li-ho als seus superiors, per la qual cosa s'havia iniciat una discussió.

La dona va explicar que eixa nit, en arribar a casa, es va trobar a l'home en el portal i va tindre por, per la qual cosa se'n va anar a casa de la seua germana, fins a on va marxar també l'ara detingut. L'home, presumptament, va increpar a la germana de la víctima perquè li deixara tot sol amb la seua exnovia i va assegurar que ella "li pertany". Les dos dones es van espantar, van avisar el marit de la germana i aquest va retraure al jove la seua actitud i va acabar espentant-li.

La víctima també ha manifestat als agents que té por d'eixir al carrer, que tem agressions físiques i que sempre procura eixir acompanyada d'un amic o familiar. Si no pot ser així, ha explicat que moltes vegades opta per no eixir al carrer sola.

Davant el testimoniatge de la dona els agents de la Policia Local van arrestar l'home com un presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. Ella ha sigut traslladada a un centre hospitalari.

Tota víctima de violència masclista té la seua disposició als especialistes del telèfon d'atenció 016, que és gratuït i no figura en la factura telefònica, encara que ha de ser esborrat de l'historial del terminal.