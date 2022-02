Els trens 'low cost' al Corredor Mediterrani i la tornada de l'AVE València-Sevilla, pendents que hi haja "demanda"

Així ho ha indicat el director d'Alta Velocitat de Renfe, Francisco Arteaga, durant l'arribada del primer servici Avlo a València des de Madrid. "La nostra vocació sobre l'oferta és que mentre hi haja una demanda que justifique la implantació del servei de baix cost Avlo al Corredor Mediterrani, allí estarem per a operar i satisfer la demanda que puga existir", ha agregat.

No obstant açò, no ha precisat dates per a aquesta engegada d'aquests servicis. Situació similar per a la recuperació de la relació d'AVE entre València i Sevilla, que també està pendent que augmente la demanda entre les dos capitals.

"Quan vegem que la demanda està preparada per a eixa relació i d'altra banda, hi haja recursos disponibles, el nostre objectiu és recuperar-la", ha agregat.