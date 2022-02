Pablo Motos sorprende a El Monaguillo en 'El hormiguero': "Te miro, y me asusto"

Tras la entrevista a Lorenzo Caprile a El hormiguero este martes (que en su participación habló del diseño del vestuario del musical El tiempo entre costuras), Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

El presentador no dejó pasar la ocasión de vacilarle al marbellí, que se había cambiado el pelo y pintado los ojos: "Pareces Tino Casal", le dijo el valenciano a su colaborador. "El último día Pablo me tiraba del pelo porque decía que no era de verdad", le contestó El Monaguillo.

"Lo que he hecho hoy es demostrar la capacidad que tengo de pelo y, encima, me he dado un golpe en los ojos para estar más cautivador aún", añadió el colaborador del programa de Antena 3.

Motos no pudo evitar decir que "te miro, y me asusto", pero, sorprendentemente, El Monaguillo le contestó: "Lo sé, si me está pasando a mí, que no me voy a poder quitar el maquillaje de los ojos en dos días y habrá gente que se ponga cariñosa".

Marron también tuvo algún comentario respecto al físico de su compañero en la tertulia: "Tienes una cantidad de pelo en el pecho...", a lo que el marbellí contestó entre risas: "Casi todos días de San Valentín me depilo como un huevo duro, pero este, no he querido".