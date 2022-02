Lorenzo Caprile, en 'El hormiguero': "Para ligar me pongo ajustado y alzas en los zapatos"

Lorenzo Caprile fue el invitado de este martes en El hormiguero, donde acudió para charlar con Pablo Motos de sus últimos proyectos, como su participación en el diseño del vestuario del musical El tiempo entre costuras, que próximamente se estrenará en Madrid.

Además, el modista, ganador de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, también comentó la inauguración de la exposición Lorenzo Caprile: tras el telón, que recoge una muestra de sus trajes diseñados para el mundo del teatro.

Pero el madrileño entró criticando al presentador: "En lo tuyo eres el mejor, pero como bailarín...", afirmó entre risas. Motos intentó excusarse, pero tuvo que cambiar de tema para continuar con el programa.

El valenciano destacó que a su invitado le gustaba mucho la ropa de segunda mano: "Me gasto muy poco dinero en ropa, tengo la tarjeta Platino en la tienda Humana. Entre eso y la que me regalan en el programa, para que me compre algo nuevo...", afirmó el diseñador.

"¿Pero para salir?", preguntó Motos. Caprile le contestó que "para ligar me pongo ropa ajustada y alzas en los zapatos, como los que me ponen en el programa para parecer más alto".

Y añadió que "cualquiera que entra en un probador siempre quiere ser más joven, más alto y más delgado".