Wilco actuarà a Burjassot el 24 de juny, 14 anys després de la seua última visita a València

Catorze anys després, els valencians gaudiran del directe d'una de les bandes de rock nord-americà més emblemàtiques de les tres últimes dècades, un grup que ha sabut conjuminar tradició i avantguarda, l'acústic amb l'elèctric, el recognoscible amb l'inexplorat.

L'anomenat 'so americà', que no és més que la pròpia evolució del rock d'arrel nord-americana, no s'entendria sense la banda que va fundar Jeff Tweedy a Chicago a mitjan anys noranta després de la dissolució d'Uncle Tupelo, el seu anterior grup.

Les seues visites a Espanya han sigut freqüents, però amb prou faenes s'han deixat veure per València: tan sol una actuació de Tweedy en solitari en el ja llunyà 2008, rememoren des de la promotora.

El 24 de juny, a les 20.30 hores, Wilco estarà al complet en l'Auditori de la Casa de la Cultura de Burjassot (carrer Mariana Pineda, 93), regalant eixa anhelada visita que devien des de fa temps.

Forma part de la gira que la banda farà al juny per Espanya de la mà de la promotora de concerts valenciana Serious Fan Music. Serà una "cita amb la història" perquè la de Wilco és una carrera quasi sempre excel·lent, que llueix en el seu historial discos tan excepcionals i celebrats com Being There (1997), Summerteeth (1999), Yankee Hotel Foxtrot (2002) o A Ghost Is Born (2004).

Treballs ambiciosos, desbordants, recognoscibles i alhora desafiadors que van portar al rock nord-americà per carreres amb prou faenes transitades, fonent els seus ensenyaments amb les del pop dels beatles, el kraut rock, el free jazz o la música experimental. Però fins i tot quan van tornar a una senda més tradicional, en treballs com Sky Blue Sky (2007), The Whole Love (2011) o Ode To Joy (2019), sempre van situar-se a una grandíssima altura.

Gaudir en directe de la guitarra de Nels Cline, el piano de Mikael Jorgensen, la bateria de Glenn Kotche, el baix de John Stirratt i la versatilitat del multiinstrumentista Pat Sansone, en aliança amb la veu, la guitarra i la perenne inspiració de Jeff Tweedy, és "un espectacle com a pocs, una maquinària precisa i subtil, detallista i alhora impetuosa, perfectament engreixada, una garantia de qualitat absoluta".

Les entrades per al concert de Burjassot estaran a la venda a través de notikumi, des de 30 euros, a partir d'aquest dimecres 16 a les 12 hores.