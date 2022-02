Puig sobre l'Ordenança de Convivència d'Alacant: "Qualsevol estigmatització és absolutament inhumana"

Així s'ha pronunciat Puig en ser preguntat sobre l'ordenança de Convivència que ha aprovat l'Ajuntament d'Alacant aquest dimarts. Durant el debat, PP i Cs han acusat PSPV, Compromís i UP de mentir sobre el contingut de l'ordenança i de les possibles sancions a prostitutes i persones sense llar en la via pública, mentre que aquestes formacions sostenen que la norma "persegueix als més vulnerables i que així Alacant es converteix en una ciutat més inhumana, trista i cruel".

Per a Puig, "no pot haver-hi convivència basada en l'exclusió, sense inclusió i sense atendre la cohesió social". Respecte a la prostitució, ha advocat per "abolir-la i donar-li oportunitats a les dones esclavitzades".