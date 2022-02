Catalá (PPCV) rebutja parlar de "política ficció" sobre possibles pactes amb Vox: "Dialogarem amb tots"

Així ha remarcat, en roda de premsa després de la junta de síndics en Les Corts, la valoració que va fer aquest dilluns dels resultats dels comicis autonòmics del 13F a Castella i Lleó i la possibilitat que PP i Vox puguen compartir govern allí.

"No vaig dir que no tinguera cap problema (a governar amb Vox), sinó que quan hi haja unes eleccions dialogarem amb totes les formacions amb representació parlamentària i plantejarem les opcions de governabilitat en una comunitat autònoma. Això és el que vaig dir", ha resolt en ser preguntada sobre què li pareixeria que el partit d'Abascal volguera eliminar lleis valencianes com la de contra la violència sobre la dona.

En aquesta línia, la també portaveu del grup parlamentari 'popular' i líder de l'oposició en l'Ajuntament de València ha insistit que no li "agrada parlar de política ficció" quan li han tornat a plantejar la possibilitat que Vox siga la clau d'un govern encapçalat pel PPCV.