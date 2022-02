La aventura empresarial de Kiko Hernández con las aceitunas llega a su fin

Se puede intentar hasta el final, pero hay ocasiones en las que hay que aceptar el fracaso. Aunque sea un proyecto en el que se haya puesto mucho empeño. Es lo que le ha sucedido a Kiko Hernández y a su aventura empresarial con aceitunas: tal y como explican en exclusiva desde la revista Semana, esta no ha funcionado y ya ha conocido su final.

Es de sobra conocido el carácter constante del colaborador de Sálvame, así como su buen ojo para lanzarse donde cree que puede tener más éxito, como ha probado con su obra de teatro, Distinto. Y ambos puestos de trabajo le dan todas las alegrías laborales que busca, pero decidió intentar, el pasado mes de septiembre, una nueva rama. En su caso, de olivo.

Sin embargo, como explican desde el citado medio, "las aceitunas que llevaban su nombre ya no se comercializan" y dicho proyecto gastronómico, basado en la variedad de aceitunas verdes chupadedos, la cual se recoge en octubre, ha desaparecido del mercado. Desde la revista ya se lo barruntaban y, para confirmar que se había truncado, entraron en la página web con la que el propio Kiko Hernández promocionaba su producto.

Sin embargo, esta ya no existe y en su lugar aparece el conocido "403 Forbidden error". Asimismo, no solo no hay rastro de la plataforma sino que no hay ni una sola actualización de sus redes sociales: el último tuit de la cuenta creada para su promoción es del 27 de septiembre de 2021 (habiéndose unido a Twitter apenas un mes antes y habiendo tuiteado únicamente en siete ocasiones).

Desde Semana se han puesto en contacto con algunas de las tiendas que distribuían el producto y, por lo visto, todas dan el mismo mensaje de vuelta: ya no venden las aceitunas de Kiko Hernández porque no tuvieron la acogida esperada, y que era similar a lo que ya antes había hecho Belén Esteban con otros productos gastronómicos. Pero el tirón comercial de la colaboradora no es el mismo que el de su compañero, visto lo visto.

Ni siquiera funcionó la promoción que le hicieron al producto de Campo Real sus amigos y compañeros Jorge Javier Vázquez o David Valldeperas. Nada ha sido suficiente para que la aventura empresarial de Kiko con las aceitunas se haya quedado en agua de borrajas en apenas unos meses.

Eso sí, por su posición económica, el tertuliano se puede permitir este traspiés, pues continúa trabajando en televisión 20 años después de su paso por Gran Hermano 3 y con un éxito sobre las tablas.