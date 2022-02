AMP.- El 75% de la plantilla de Ford Almussafes vota a favor del pla d'UGT per a optar a nous models elèctrics

En la consulta, realitzada per UGT, han votat telemàticament un total de 4.193 treballadors, el 70,22% de la plantilla que ascendeix a 5.971 empleats, segons ha informat el sindicat. D'ells, 3.143 (74,95%) ha donat llum verda a les mesures proposades per UGT, mentre que 948 (22,61%) s'ha pronunciat en contra de l'acord i 102 (2,44%) s'han abstingut. Principalment han votat afiliats a UGT i únicament 48 no afiliats s'han registrat per a votar.

Des del sindicat valoren que "una vegada més la plantilla s'ha implicat i ha participat durant aquests dies posant en valor aquest resultat per les circumstàncies que entre l'ERTO, la Covid i el teletreball han fet que quasi 2.000 companys i companyes no estigueren en fàbrica diàriament".

Així mateix, des d'UGT han assenyalat que "aquest procés no finalitza ara" i que la seua intenció és "sumar els màxims suports possibles de la resta d'estaments socials amb l'objectiu de fer visible la situació de la factoria" i seguir reivindicant futur perquè, quan al juny hagen de prendre una decisió des de la direcció de Ford a Detroit, "no hi haja cap dubte d'on i com està posicionada la factoria d'Almussafes".

Segons el sindicat aquesta decisió "serà de vital transcendència", ja que, "a més de resoldre les incògnites de futur, tindrà influència directa en la manera en què es puguen solucionar els problemes d'excedent de personal que es derivaran de la pèrdua de quatre dels cinc models" que Almussafes fabrica en l'actualitat.

PLA D'AJUST

El preacord aconseguit entre UGT i Ford Europa per a la planta d'Almussafes contempla un pla d'ajust per als pròxims cinc anys condicionat al fet que la multinacional assigne al juny la plataforma elèctrica dels futurs vehicles a la factoria d'Almussafes i que siga aquesta fàbrica la que produïsca els dos models elèctrics que l'empresa llançarà a Europa a partir de 2025, una càrrega de treball que es disputa amb la fàbrica de Saarlois (Alemanya).

El pacte es compon de mesures de contenció salarial i flexibilitat. Quant al primer punt, es tracta d'una contenció salarial" a cinc anys que inclou augments salarials tots els anys, però els desvincula de l'IPC i no serien consolidables en taules per a tota la plantilla.

Quant a la jornada laboral, a partir de 2025 la jornada diària s'incrementaria en 15 minuts per torn, mentre els dies de jornada industrial es podrien treballar sense cost addicional. A més, es podrien programar a partir de 2025 fins a huit dissabtes laborables per treballador, amb jornada de descans a canvi i un plus de flexibilitat a partir de 72 euros. De nou, si açò no fóra suficient per a garantir la demanda de vehicles elèctrics, es podrien realitzar addicionalment fins a deu dissabtes en hores extra per cada treballador.

LA RESTA DE SINDICATS, EN CONTRA

Precisament el Comité d'empresa de Ford Almussafes s'ha reunit aquest dilluns per a aprovar aquest Acord d'Electrificació, així com el calendari laboral de 2022 i dirigir-se a l'empresa perquè reactive els plans de desenvolupament de carrera amb caràcter retroactiu a 1 de gener.

La proposta d'UGT ha sigut aprovada amb 21 vots a favor, enfront dels 14 vots de la proposta conjunta presentada per STM, CCOO i CGT. Ara correspon incorporar l'acord al XVIII Conveni Col·lectiu.

Per la seua banda, STM, CCOO i CGT han emès un comunicat conjunt en el qual exigixen reprendre les negociacions sobre la base d'aconseguir un acord que mantinga, almenys, les actuals condicions laborals, i salaris lligats a l'increment de l'IPC.

Aquests tres sindicats entenen que les condicions econòmiques i laborals que actualment té la fàbrica de Ford Almussafes són "suficientment competitives perquè la direcció d'aquesta empresa aposta per aquesta plantilla sense necessitat de retallar encara més" salaris i drets dels treballadors, que estan "molt per darrere" dels de les planta alemanya de Saarlouis, amb la qual Almussafes es disputa l'arribada de nous models elèctrics.

En la seua opinió, la decisió d'adjudicar els models de la plataforma GE2 a Saarlouis o Almussafes "serà per interessos polítics i estratègics de la companyia i no perquè ens baixem encara més els nostres salaris i drets" que, "no s'acosten ni des de lluny a la qual tenen els nostres companys d'Alemanya", asseguren.