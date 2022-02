Parece que en La isla de las tentaciones, algunas participantes decidieron diferenciar entre su nombre real y uno público. Una de ellas es Lola Mencía, que en realidad se llama Marta, pero parece que a Mayka Rivera también le sucede algo parecido, pero en este caso su cambio es algo más obvio.

Tal y como ha contado la murciana en su canal de Mtmad, en su DNI no aparece Mayka, sino que su nombre real es María del Carmen. Lo cierto es que esta es una contracción habitual, como, en algunos casos, Marisa de María Luisa o Maite de María Teresa. Sin embargo, la exparticipante del reality no usa su nombre original porque no le gusta.

"No me da vergüenza llamarme como me llamo, pero siento que no me pega. Dicen mi verdadero nombre y ni miro", reconoció. "No es nada raro, pero no me gusta. Me da mucha rabia cuando mis amigos me llaman así porque no me veo con ese nombre".

De hecho, nadie de su entorno usa ese nombre, solo su abuela, que la llamaba Carmen, y su madre cuando se enfada, que le dice Carmela. "Mis padres me querían llamar Mayka, pero antes no se podía poner a las personas el nombre que querías, tenía que ser bíblico, y entonces decidieron llamarme María del Carmen", aseguró.

"El nombre de Mayka me gusta mucho y no me importaría llamar a mi hija así. Me gustan los nombres muy sencillos como Rocío, Elena... No tiene que ser fácil ponerle un nombre a un hijo, me gustan los nombres más cortitos", defendió.