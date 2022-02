Primer abandono voluntario en 'Secret Story': "Necesito saber cómo está mi madre"

Un mes después del pistoletazo de salida, Secret Story vivió en la noche del domingo su primer abandono voluntario. Se trata de Kenny, que ha decidido dejar el concurso.

El cubano no atravesaba sus mejores momentos en él. A la nominación del pasado miércoles se le ha unido su incertidumbre acerca de cómo está su familia en su país de origen. Por eso ha puesto punto final al mismo.

"He vivido el concurso a tope, las pruebas, con mis compañeros, los bailes, las peleas, las risas… Para mí todo ha sido increíble. Creo que fue el día de mi nominación, unos días antes estaba un poco flojo. El día de mi nominación, cuando me enteré sonreí y me pregunté: '¿Por qué?'", explicaba hace unas horas desde El Cubo, en directo, a Toñi Moreno.

El ya exconcursante siguió explicándose. "Entendí muchas cosas. Todos tenemos un paso por este concurso y yo lo valoro y lo he valorado muchísimo. El hecho de saber si mi mamá está comiendo o no en Cuba, pensé que podía tolerarlo de cierta manera, pero me he dado cuenta de que no. Me supera no estar haciendo nada por ella. El hecho de estar nominado para mí supuso una puerta abierta para ir y hacer todo lo que no he podido hacer hasta ahora", confesó.

Kenny en 'Secret Story'. MEDIASET

Por su parte, Toñi Moreno le agradeció su sinceridad, pero le recriminó no haberse dejado conocer del todo. "Sinceramente, dices que lo has dado todo, pero yo no te conozco porque no te he visto. Me hubiese encantado conocerte y ver ese concursante que yo proyectaba en mi cabeza. Entiendo que quieras saber cómo está tu madre, pero has perdido una oportunidad tan bonita de llevarte 200.000 euros para tu casa...", le dijo.