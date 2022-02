Brooklyn Beckham, rodeado de polémica por necesitar 62 ayudantes para sacar adelante su programa de cocina

Al más puro estilo Paris Hilton o Selena Gomez, Brooklyn Beckham quiere convertirse en un chef profesional con su propio programa. Lejos de la naturalidad de las dos estrellas de cine, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha sido señalado por fingir sus dotes culinarias.

El joven de 22 años ha comenzado una producción llamada como no podía ser de otra manera Cocinando con Brooklyn. El supuesto cocinero lleva meses retransmitiendo en Facebook e Instagram sus clases de cocina con famosos nombres del sector, pero en los últimos días el The New York Post ha destapado la gran producción que hay detrás.

Brooklyn cuenta con un total de 62 profesionales, "incluido un 'productor culinario' que aprueba las recetas, cinco operadores de cámara y nueve productores", ha señalado el medio. Un equipo tan grande que podría levantar "un gran programa de televisión": "Es algo inaudito".

Por si fuera poco, cada pieza de alrededor de 8 minutos de duración cuesta 100.000 dólares (87.000 euros) en producirse. Los testimonios de fuentes cercanas no dejan bien al hijo del futbolista pues aseguran que todos estos empleados son "para enseñarle como preparar un sádwich".

En una de las recetas de pescado frito más tradicionales de Inglaterra, los presentes aseguran que él "solo puso el alioli". "No sabe cómo rebozar o freír un trozo de pescado. No tiene ni idea de cuánto tiempo puede tardar en freír una patata frita", revela el medio.

Este es el tercer intento de carrera del joven, tras pasar de modelo a fotógrafo, siempre con la ayuda de su madre. Con este proyecto quería distanciarse de ellos, pero lo cierto es que el gran chef Gordon Ramsay, muy amigo de la familia, le está asesorando.