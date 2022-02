La Conselleria de Sanitat reconeix 20 projectes d'investigació sanitària que incorporen l'enfocament de gènere

Es tracta d'una trobada científica que pretén reivindicar la perspectiva de gènere en l'assistència i la investigació biomèdiques i que ha sigut coordinada per Isabial, en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx, la Universitat d'Alacant, així com les diferents Fundacions i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe); l'Institut d'Investigació Sanitària Inclive de l'Hospital Clínic de València; el Centre d'Investigació Príncep Felipe (CIPF); la Fundació Hospital Provincial de Castelló (FHPC); la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i la Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València (FIHGUV).

En aquest fòrum la Conselleria ha entregat uns reconeixements a 20 projectes d'investigació sanitària de la Comunitat que incorporen la perspectiva de gènere, tres dels quals corresponen a Isabial.

Científiques i científics dels centres d'investigació han presentat aquesta vintena de treballs, que aborden les diferències entre homes i dones en qüestions com a tabaquisme, COVID-19, malaltia cardiovascular, fertilitat, addiccions, malalties neurodegeneratives, Neonatologia, diabetis, càncer o malalties autoinmunes i cròniques.

Aquests estudis seleccionats "reflecteixen l'esforç i el compromís dels set centres d'investigació de la Comunitat cap a les innovacions de gènere, així com la creixent producció científica que s'està desenvolupant en aquest sentit per a visibilitzar la salut de les dones i promoure la igualtat en l'àmbit científic-sanitari", ha apuntat la sotsdirectora científica d'Isabial, Cristina Alenda, durant la inauguració de la jornada, al costat del gerent del Departament de Salut Alacant-Hospital General, Miguel Ángel García.

Són moltes les institucions i fundacions d'investigació que, a nivell internacional, estan posant el focus en els últims anys en aquesta qüestió. La Universitat de Stanford en el seu projecte Gendered Innovations, amb el suport de la Comissió Europea, ha mostrat a través dels seus estudis de casos com les innovacions de gènere contribueixen a les millors pràctiques professionals, a la seua major eficiència i equitat.

"És fonamental que els treballs d'investigació incorporen aquesta visió en la investigació en salut i que els centres i instituts d'investigació ho consideren un valor afegit i ho prioritzen, de manera que puga revertir en el sistema sanitari, en els plans, estratègies, en la prevenció de la malaltia, enriquint el nostre sistema, evitant biaixos de gènere en l'atenció i millorant amb açò la qualitat de vida de les dones i de la societat en el seu conjunt", ha afegit.

Aquest enfocament està interessat per la salut de les dones i dels homes; para esment a les diferències en la salut de tots dos sexes i com les malalties els afecten de forma diferent, no només per qüestions biològiques, sinó també com a conseqüència de la intersecció de determinants socials com el gènere, l'edat, la classe social, l'ètnia i l'hàbitat.

Així mateix, aquesta perspectiva fomenta la investigació entorn de les malalties que són més prevalentes en les dones; en aquest sentit, en la jornada s'han presentat estudis sobre biomarcadors pronòstics en càncer d'ovari i de resposta a la quimioteràpia en càncer de mama.

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA

Les ponències s'han estructurat en tres taules, que han abordat la qüestió des de les ciències bàsiques, les ferramentes diagnòstiques i terapèutiques, així com les diferències per sexe en les intervencions sanitàries.

Les moderadores de les tres taules han sigut tres dones amb una àmplia experiència en la matèria, com són María Teresa Ruiz Cantero, catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UA; Laura Sempere, especialista en Digestiu i investigadora d'Isabial, i Ana Peiró, coordinadora del Grup d'Investigació de dolor i diversitat funcional d'Isabial, farmacòloga i professora titular de la UMH.

La jornada ha comptat així mateix amb la intervenció de tres ponents convidats, la directora general d'Innovació de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Sonia Tirat, qui ha parlat sobre el full de ruta cap a la igualtat de gènere des de la Investigació i Innovació Responsable (RRI).

Sota el títol 'Un fármaco da valentía a los machos y miedo a las hembras', Raül Andero, professor d'Investigació Icrea i investigador de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha presentat el seu estudi publicat en 'Nature Communications', que demostra que un mateix fàrmac té un efecte oposat en la memòria segons el sexe.

Per la seua banda, la coordinadora de Girls4STEM i responsable STEM-UV, Silvia Rueda, s'ha centrat en la perspectiva de gènere en la investigació i l'educació, el camí per a una societat més igualitària i justa.

La clausura ha sigut a càrrec del director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Javier Santos Burgos, i el director científic d'Isabial, José Sánchez Payá.