Cvirus.- Sanitat presentarà el dilluns el protocol per a Falles i Magdalena

Així ho han acordat aquest dijous el president de la Generalitat, Ximo Puig; la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro; la directora general de Salut Pública, Ofelia Gimeno, i la sotsdirectora d'Epidemiologia, Herme Vanaclocha.

Serà una actualització del protocol de festes per a adaptar-lo a la situació epidemiològica actual i a la normativa vigent, expliquen des de l'administració autonòmica.

Cal recordar que les Falles sí es van celebrar a València i altres municipis el setembre passat, mentre els castellonencs porten dos anys esperant els seus festejos de la Magdalena.

Fa uns dies, Puig ja va avançar que la Generalitat farà recomanacions generals per a l'ús de la mascareta durant les festes de Falles i Magdalena, uns consells que estaran adossats "a la prudència i a la corresponsabilitat".

Tot açò a malgrat que des d'aquest dijous ja no és obligatori portar la mascareta pel carrer a Espanya, doncs va remarcar que "hi ha molts moments en què, fins i tot a l'aire lliure, és convenient portar-la perquè es dona una interacció i una proximitat amb la qual és molt difícil que no puga haver-hi contagi".

"ABSOLUTAMENT PREVENTIUS"

Puig va constatar que Falles i Magdalena no podran ser unes festes absolutament normals, encara que són "bastant optimistes" respecte la situació sanitària perquè baixa tant l'índex de contagis com la letalidad i l'hospitalització. "Haurem de ser conscients que aquells espais on es produeix major possibilitat de contagis hem de s'absolutament preventius", va remarcar.

Així va voler recordar als valencians que "lamentablement, la pandèmia no ha passat". "Nosaltres tenim moltes ganes que açò passe, però encara no ho ha fet" perquè "segueix sent una malaltia mortal" per a moltes persones, va manifestar, per a puntualitzar que el fet que baixen els contagis "no significa que no hi haja persones hospitalitzades i que, per desgràcia, moren".