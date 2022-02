Álex Fernández desvela cuál fue la última petición que le hizo antes de morir su abuelo, Vicente Fernández

A mediados del pasado mes de diciembre fallecía en su México natal, a los 81 años de edad, Vicente Fernández, mito de la ranchera. Llevaba varias semanas ingresado en el hospital Country 2000 de Guadalajara por una caída en su casa, por lo que su familia tuvo tiempo de sobra para visitarle y poder despedirse. Ahora su nieto, Álex Fernández, hijo del también cantante Alejandro Fernández, ha desvelado cuál fue el último consejo, a modo de petición, que le hizo su abuelo antes de morir.

Aunque el joven de 28 años se emociona cuando habla del Charro de Huentitán, en una entrevista concedida al programa Ventaneando ha explicado que en las conversaciones que tuvieron cuando ya casi sabían que el fin estaba cerca, el veterano cantante le insistió en la importancia de cuidar a la familia y que aunque se centrase en su carrera jamás dejase de estar pendiente y disfrutar del crecimiento de sus hijos (su esposa, Alexia Hernández, está esperando la primera hija de la pareja, a quien van a bautizar como Mía cuando nazca en abril).

"Me pidió que me pusiera mis metas, que me lo propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera a tal grado que descuidase a la familia", ha desvelado el joven, que ha añadido que "a fin de cuentas eso es lo que más importa" y que "hasta que ya ha pasado muchísimo tiempo no te das cuenta de que la has descuidado". Es entonces cuando "no hay nada que puedas hacer" por volver atrás.

Asegura que la familia sigue de luto, algo que les ha costado procesar pero que siguen "haciendo la lucha". "No nos hacemos todavía a la idea, la verdad es que pareciera que todavía está aquí. No sé cómo explicarlo, pero, a veces, cuando vamos al rancho o tenemos una reunión familiar es superraro no ver a mi abuelo", ha añadido.

Aunque, eso sí, explica que mejor que haya sido así que alargar unas condiciones de vida que no era las óptimas: "La verdad es que está mucho mejor ahora a como estaba, cuando ya ni había manera. Se iba recuperando y en el último momento se empezó a deteriorar su organismo, se empezó a ir para abajo. Ya no había esperanza".