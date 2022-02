Papi Robles, "una murciana crescuda a Oriola i que viu a València", debuta com a síndica de Compromís a Les Corts

Papi Robles ha pujat a l'estrada de Les Corts com a síndica de Compromís per primera vegada i ha començat la seua intervenció dirigint-se al seu grup en castellà i reivindicant-se com "una murciana crescuda a Oriola i que viu a València amb la capacitat de parlar en castellà i valencià". "Gràcies companys i companyes, arranquem", ha afegit.