El Papa Francesc rep a les falleres majors de València

Les màximes representants de les Falles es troben aquests dies a Roma i Ciutat del Vaticà amb motiu de l'Extra de Falles 2022 del diari Levante-EMV. Les dos han gaudit d'un lloc de privilegi en l'acte, per al qual s'ha comptat amb la col·laboració de l'Ambaixada d'Espanya davant la Santa Seu.

Després de la catequesis -que, precisament, estava dedicada a San José- el Papa ha saludat als convidats i, en eixe moment, ha vist a les falleres i les ha identificat de forma immediata. "Les Falles!", ha exclamat Francisco, que s'ha mostrat en tot moment molt proper a Carmen Martín i Nerea López.

A més, ha trencat puntualment el protocol i ha demanat a Carmen i Nerea que es posaren dempeus per a poder observar els seus trages. Les dos lluïen una mantellina negra per a cobrir-se el cap, explica el diari. A més, el religiós ha escoltat alguns detalls sobre la festa explicats per les falleres, com la multitudinària i emotiva Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats.

Al final de la trobada, Francesc ha compartit amb els milions de seguidors del seu compte oficial en Instagram una imatge del moment mentre que les falleres s'han mostrat molt agraïdes. "Hem viscut un dels millors moments de les nostres vides", han asseverat.

Per la seua banda, des de la Junta Central Fallera (JCF) han destacat que la de hui és "una imatge històrica per al món de les Falles". També han informat que les falleres majors han entregat al pontífex una imatge de la Verge dels Desemparats després de l'Ofrena de les Falles de 2021, el passat mes de setembre, així com un dels llibres del Patrimoni publicats per Junta Central Fallera.