Unique habla de su beso en la actuación del Benidorm Fest: "Quien crea que no es necesario no ve las noticias"

La boyband española Unique participó en la primera semifinal del Benidorm Fest con su tema Mejores. Un tema que incluyó tanto parte de balada como de baile coordinado y que sorprendió a muchos por un beso entre dos de sus integrantes, Matt y Valen.

Los vocalistas aparecieron brevemente en cámara juntando sus labios, pues la gesto no había sido previsto en los ensayos anteriores. En el momento, recibieron el aplauso del público por el gesto y, en redes, muchas preguntas.

Dos semanas después, han publicado en sus redes sociales un largo alegato refiriéndose al instante porque, aseguran, "no se entendió la intención". Muchos le criticaron asegurando que "no hacía falta" o fue para "rascar votos". "No se confundan, señores y señoras, un beso siempre es necesario", han comenzado en su mensaje.

No se entendió la intención, y hoy la explicamos. Gracias #BenidormFest ♥️

"Hay otras Españas al cruzar la M30"

Según ha explicado el grupo, hay una falsa sensación de que los besos entre hombres están aceptados porque estamos en un país "moderno" y muchos de los que dicen esos comentarios viven en ciudades abiertas como Barcelona y Madrid. Sin embargo, han querido recordar que aún hay muchas realidades en España.

"Nunca es suficiente en la lucha LGTBI+, nunca, y no nos estamos abanderando de nada, ya que algunos integrantes somos parte del colectivo", han confesado, señalando su experiencia en otros eventos del Orgullo donde han mostrado su apoyo.

Han mandado un mensaje muy directo a todos los que les han criticado o han frivolizado el gesto: "Quien crea que no es necesario, no ve las noticias y no es consciente de lo mucho que aún queda por hacer, de lo mucho que queda por luchar".

Han recalcado que hay más realidades más allá de la carretera M-30 de Madrid: "No olvidemos que hay más pueblos, más familias, más mentalidades."