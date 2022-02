Cvirus.- L'administració de la segona dosi de la vacuna a 108.000 escolars valencians comença aquest dijous

A més, es "rescatarà" a tots aquells xiquets i xiquetes que, per qualsevol motiu, encara no hagen rebut la dosi de la vacuna, i compten amb la corresponent autorització dels pares o tutors.

Segons ha informat en un comunicat el departament dirigit per Ana Barceló, en la primera fase de vacunació infantil, coordinada per les conselleries de Sanitat i Educació, van ser immunitzats amb la primera dosi els alumnes de 9 a 11 anys (4º, 5º i 6º de Primària), així com l'alumnat de centres d'educació especial, escoles de centres rurals agregats i menors amb especials problemes de salut (immunodeprimits o oncològics), els progenitors dels quals o tutors van autoritzar la inoculació.

Per províncies, abans de Nadal es va vacunar a 37.356 escolars d'Alacant, 12.628 a Castelló i 58.197 a la província de València.Del total de xiquets i xiquetes que rebran la segona dosi, cal exceptuar a aquells que hagen sigut casos positius de coronavirus (amb o sense símptomes), que hauran d'esperar huit setmanes després del diagnòstic de la infecció per a poder ser immunitzats.

El dia de la vacunació, l'alumnat haurà d'anar acompanyat per un familiar o persona adulta autoritzada per la família, que haurà de presentar l'autorització firmada per a poder procedir a la immunització.

PER DAMUNT DE LA MITJANA

Actualment, el 65,10 per cent dels escolars de la Comunitat Valenciana (deu punts per damunt de la mitjana estatal), amb edats compreses entre els 5 i els 11 anys, ja ha rebut la primera dosi de la vacuna enfront del coronavirus. A més, s'ha superat el 76% de cobertura en els grups d'edat de 9, 10 i 11 anys.

Des que es va iniciar la campanya de vacunació infantil el passat 15 de desembre a la Comunitat Valenciana, que va seguir el 13 de gener amb els xiquets de cinc a huit anys, Sanitat ha administrat 226.998 dosi de la vacuna pediàtrica. Per províncies, s'han administrat 79.692 dosis a Alacant, 26.442 a Castelló i 120.884 a València.