Infermers i fisioterapeutes es concentraran demà per a denunciar la seua "greu precarietat"

20M EP

Infermers i fisioterapeutes es concentraran el pròxim 10 de febrer en els centres de salut de València per a denunciar "la greu situació de deteriorament i precarietat" que pateixen i reclamar a Sanitat que "no seguisca abandonant" l'Atenció Primària, així com l'aplicació de "mesures eficaces urgents" que milloren l'atenció sanitària i cures que rep el conjunt de la ciutadania, segons ha informat SATSE.