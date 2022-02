Enric Escudé denuncia homofobia en 'Megatrix' tras su ruptura con Jordi González: "Me decían: '¡más hombre!'"

Enric Escudé, el que fuera presentador de Megatrix en Antena 3 entre 2003 y 2005, ha desvelado en sus redes sociales que sufrió episodios de homofobia en el programa.

Según cuenta en su perfil de TikTok, fue a raíz de comentar su ruptura con su pareja por aquel entonces, Jordi González, y las consecuencias que tuvo para él. "Cuando me dejó Jordi, me quedé en shock y no podía parar de llorar", recuerda. "Justo ese día tenía grabación de Megatrix y llegué al plató destrozado", rememora, motivo por el cual fue al despacho de la directora.

"Hasta ese día yo nunca había hablado de mi sexualidad", desvela el icónico presentador. "Ese día se enteraron. ¿Os podéis creer que hubo un antes y un después desde ese día?", asegura.

A partir de entonces, y según su relato, comenzó a escuchar "por el pinganillo" comentarios homófobos con los que se quedaba "a cuadros". "Enric, ¡más masculino!", "¡que se te nota!", "¡más hombre!", recuerda.

"A partir de ese día", incide, "grabar en Megatrix era sentirme muy presionado por parte de la dirección y fue muy duro".

Y concluye: "Si ahora se me nota, y tengo más pluma, qué quieres que te diga, me da igual porque soy yo mismo y soy feliz", asevera el presentador a un comentario que ha recibido que le comenta que, con la edad, parece con más pluma.