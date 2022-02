El presumpte assassí de Marta Calvo, a juí

La vista oral contra l'acusat, a qui se li ha requerit una fiança de 350.000 euros per a cobrir possibles responsabilitats civils, se celebrarà davant un jurat popular a l'Audiència Provincial de València en una data encara per determinar.

Segons es desprèn de l'acte, facilitat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Jorge Ignacio P.J. -qui seguirà a la presó fins a la data del juí- va introduir presumptament, sense comptar amb el seu consentiment, cocaïna en els genitals de les dones a les qui havia contractat els seus serveis sexuals, la qual cosa va provocar a moltes d'elles pèrdua de coneixement o diverses alteracions psíquiques o físiques.

"L'investigat va reiterar eixes pràctiques sexuals coneixent les seues conseqüències letals i assumint el possible fatal resultat que va derivar en la defunció de tres de les seues víctimes", concreta la resolució judicial.

Aquestes pràctiques es van produir en un període inferior a un any i mig, entre l'estiu de 2018 i el 7 de novembre de 2019, data en la qual va morir, en un habitatge de la localitat de Manuel, l'última de les perjudicades, Marta Calvo, el cadàver de les quals no ha sigut encara localitzat.

La Fiscalia i les acusacions personades en la causa sostenen que els fets poden ser constitutius de tres delictes d'homicidi o assassinat, així com de diferents delictes de lesions o assassinat en grau de temptativa, contra la salut pública, abús o agressió sexual i contra la integritat moral.

El ministeri públic reclama per a l'acusat la pena de 130 anys de presó i quantioses indemnitzacions per a les víctimes i familiars. Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exerceixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena.

EL CAS DE MARTA

Marta Calvo va desaparéixer fa més de dos anys en Manuel després de mantindre relacions sexuals amb l'acusat, qui va reconéixer que la va esquarterar després d'una mort fortuïta.

Informes forenses han descartat en un escrit que Jorge Ignacio patisca una malaltia mental i han detectat que té trets d'una personalitat antisocial.

En la seua última compareixença en el jutjat, l'acusat va tornar a insistir que no va matar Marta Calvo i va reiterar que ja va dir a la Guàrdia Civil el que havia fet amb el cadàver. No ha sigut localitzat.