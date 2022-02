FSIE-CV portarà al Síndic "els impagaments i retards en les nòmines a més de 300 professors" i anuncia mobilitzacions

"Més de 100 professionals encara no han cobrat el seu sou des del mes de setembre", critica l'organització en un comunicat. FSIE s'ha referit d'aquesta manera sobre "els reiterats casos d'impagaments i endarreriments en la nòmina de docents i personal educatiu que denuncia des del mes d'octubre".

"Els endarreriments es repeteixen cada curs. És urgent que la Conselleria acabe amb aquest problema en la nòmina de febrer", diu el sindicat, que proposa "solucions concretes i anuncia mobilitzacions de manera imminent".

Per a FSIE, "la situació s'està fent crònica i estem denunciant aquests problemes des del mes d'octubre. Aquests impagaments afecten principalment a les noves contractacions, endarreriments i variacions de nòmina, com a triennis, complements i hores de Pla d'Atenció a la Millora".

Açò, agreguen, "està afectant a treballadors que no cobren des de l'inici de curs, molts no han rebut les actualitzacions que els corresponen, alguns substituts no han cobrat i altres professionals que s'encarreguen de fer les hores d'Atenció a la Millora, tampoc".

A més, als més de 300 afectats se sumen nous casos cada dia, noves incorporacions que no cobren o simplement casos que no s'havien detectat.

"Aquest és un tema molt sensible que hem tractat amb la Conselleria repetidament i hem de posar fi a aquesta situació que s'ha cronificant i causa un greu perjuí a centenars de professionals, per la qual cosa exigim que les quantitats degudes als treballadors siguen abonades de forma immediata", subratllen.

RONDA DE CONTACTES

Igualment, el sindicat assenyala que "el passat 17 de gener presentem un escrit a Les Corts Valencianes per a posar en coneixement dels grups parlamentaris el problema dels impagaments i hem començat una ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris per a plantejar solucions".

Finalment, FSIE avança que planeja mobilitzacions de manera imminent per a denunciar aquesta "situació insostenible per a nombrosos professionals que segueix sense solucionar-se".