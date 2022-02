Gloria Camila, sobre Fidel Albiac: "Se dirigía a nosotros como los inmigrantes"

A punto de estrenarse una nueva entrega de Montealto. Regreso a la casa, Gloria Camila ha cargado contra su hermana, Rocío Carrasco, y, especialmente, contra su marido, Fidel Albiac, en Ya son las ocho.

La colaboradora del espacio conducido por Sonsoles Ónega ha contado que durante su infancia y adolescencia supo de comentarios hirientes que había dicho el abogado. Y también ha hablado de hechos que, aunque no presenció, cree firmemente que sucedieron.

"El maestro de Rocío Carrasco (Fidel) es peor que mi maestro”, ha señalado. Y ha añadido: "Se dirigía a nosotros como los inmigrantes. Delante de mí y de mi padre ha hecho algunos comentarios como '¿Tu padre qué edad tiene? Si ya estará para el arrastre...". Unas palabras que ha definido como "despectivas".

No doy crédito a estas palabras de Gloria Camila: “el maestro de Rocío Carrasco (Fidel) es peor que mi maestro” y a continuación procede a reproducir algo que le han contado que habría dicho Fidel, pero que ella no escuchó con sus propios oídos, pero da por bueno.



Flipo😳😳😳 pic.twitter.com/ecxyqEfW7D — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) February 7, 2022

La presentadora le ha preguntado si había escuchado en primera persona que Albiac se dirigiera a esta y a su hermano, José Fernando, como "los inmigrantes" y, aunque la influencer lo ha negado, ha subrayado que sabe que esto ocurrió: "Me lo han contado personas de confianza. No me lo van a decir por malmeter. Me lo cuentan porque debo saberlo. Yo he vivido cosas y sé cosas".

Además, la joven ha asegurado que Albiac llamaba a Ortega Cano para insistir en que se fueran de Montealto y les dieran las llaves de la casa. "Mi padre se podría haber quedado el tiempo necesario".