Cvirus.- El 3,9% de l'alumnat i el 2,9% del professorat valencià està confinat per contagi o contacte estret

20M EP

NOTICIA

El 3,9 per cent de l'alumnat i el 2,9% del professorat de la Comunitat Valenciana estava confinat en la primera setmana de febrer per contagi o per l'aplicació del protocol d'aïllament per contacte estret, segons les dades facilitades aquest dilluns per la Conselleria d'Educació.