Diez errores que debes evitar a toda costa al ahorrar dinero

Todos los ciudadanos tienen la intención de ahorrar. Otra cosa muy diferente es que consigan hacerlo. A menudo se cometen algunos errores, a veces por despiste, otras por miedo a perder ese dinero. Si los consumidores gestionan su dinero de forma inteligente pueden sacarle mayor provecho. Te contamos 10 errores al ahorrar dinero que debes evitar a toda costa.

1. No controlar los ingresos y los gastos

El primer error que se comete cuando se pretende ahorrar es no controlar los ingresos y los gastos que se realizan a lo largo del mes. Si se quiere guardar dinero para el futuro, hay que controlar las finanzas personales. Se puede hacer a la vieja usanza apuntando cada movimiento en un cuaderno o, si se paga siempre con tarjeta, utilizando aplicaciones para controlar las cuentas bancarias. Cuanta más detallada sea la información recogida, mejor será la imagen sobre la situación económica del hogar.

2.Abusar de los gastos hormiga

Una vez se controlan las finanzas personales, conviene dejar de abusar de los conocidos como gastos hormiga. Son esos pequeños desembolsos realizados a diario como tomar un café, comprar dos paquetes de tabaco en vez de uno o coger un taxi en lugar de ir en metro a trabajo. Estos gastos parece que no son un gran despilfarro, pero sí pueden suponer una cantidad importante a lo largo del año. La mayoría de ellos se pueden eliminar sin que suponga un gran esfuerzo.

3.No tener un objetivo concreto

Un error extendido cuando se busca ahorrar es no tener un objetivo concreto. Cuando no se sabe para qué se está guardando dinero, existe una mayor propensión a gastarlo en cualquier momento. Por eso, conviene sentarse a reflexionar sobre el futuro. ¿Para qué se pretende ahorrar? Comprarse una casa, cambiar de coche o disponer de unos ingresos extraordinarios en la jubilación son algunos de los objetivos a largo plazo más habituales.

4.Ahorrar de forma esporádica

Otro error muy común es ahorrar de forma esporádica, es decir, solo hacerlo en momentos puntuales. Por ejemplo, muchos trabajadores únicamente ahorran una parte del dinero que reciben con la paga extra. Sin embargo, la mejor forma de ahorrar es hacerlo de forma constante. Conviene destinar una parte fija de los ingresos a ahorrar. Por ejemplo, puede ser el 10% o el 30% de la nómina, en función de la situación económica de cada hogar. La cantidad no es lo importante, sino convertir el ahorro en un hábito.

5.Esperar a final de mes

Una costumbre muy española es ahorrar el dinero que ha sobrado de la nómina al acabar el mes. Esto hace que la cantidad ahorrada sea diferente y que no se genere ese hábito de ahorro. Si se quiere sistematizar el ahorro, resulta mucho más lógico apartar una cantidad nada más recibir el salario en la cuenta bancaria. Así se evita gastar innecesariamente, ya que se tiene mayor conciencia del dinero disponible.

6.Postergar el momento de empezar ahorrar

Parece que nunca es buen momento para empezar a ahorrar. Siempre existe un gasto importante a afrontar, que impide dar el paso. Ya sea el recibo de la luz, que llega pronto, o la intención de cambiar de móvil. Sin embargo, estas son solo excusas que se utilizan para no ahorrar. El momento perfecto para empezar a ahorrar es cuanto antes. Así se consigue acumular más capital y ese ahorro servirá de más.

7.No separar los ahorros

El dinero que se pretende ahorrar no puede estar en la misma cuenta bancaria que se utiliza habitualmente. Resulta preferible tener una cuenta diferenciada para ese propósito, que solo se use para guardar dinero. Los expertos recomiendan que el ahorro se sistematice. Por tanto, conviene programar una transferencia periódica a otra cuenta bancaria cuando se ingresa la nómina en el banco. Existen cuentas remuneradas en el mercado, que permiten que ese dinero genere unos intereses.

8.Sacar dinero de la cuenta ahorro

Una vez se ha abierto esa cuenta de ahorro, es muy importante que no se disponga de tarjeta de débito. Muchos ciudadanos sacan dinero de sus cuentas de ahorro cuando tienen que pagar algo, con la idea de reponerlo después. La realidad es que eso nunca ocurre. Ese dinero solo se debería tocar en casos muy extraordinarios, como si el usuario se queda en situación de desempleo durante un largo periodo o una enfermedad.

9.Tener los ahorros parados en el banco

Una vez se ha conseguido ahorrar algo de dinero, conviene no tenerlo parado en el banco, sobre todo cuando la inflación está tan alta. El valor de ese dinero se reduce progresivamente con el paso del tiempo. Los españoles solían meter sus ahorros en un depósito bancario, sin embargo estos productos apenas ofrecen rentabilidad en la actualidad.

Una posibilidad si se quiere batir a la inflación son los fondos de inversión, que permiten obtener una rentabilidad y evitan que el dinero pierda dinero. La gran ventaja de estos productos financieros es la diversificación, ya que la cartera del fondo está compuesta por activos de diferentes sectores y zonas geográficas para evitar riesgos.

Si una persona no ha invertido nunca y no tiene muchos conocimientos sobre finanzas puede probar con un robo advisor. Se trata de unos gestores automatizados que invierten a través de algoritmos en función del perfil del inversor, sin que este tenga que preocuparse sobre sus inversores. Finect cuenta con un escaparate de los mejores robo advisors, donde los usuarios pueden analizar y comparar diferentes opciones.

10.Ser impacientes

La falta de paciencia es otro de los grandes errores de los que se inician en el ahorro. No se puede ahorrar una gran cantidad de dinero en poco tiempo, a no ser que se sea rico o no se tenga ningún gasto. Hay que hacer un cambio de mentalidad, ya que el ahorro funciona a largo plazo.