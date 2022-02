La Nau aborda la incursió de la dona en el món de la il·lustració a través de Consuelo Arizmendi

Sota el títol 'Dibujantes valencianas: Consuelo Arizmendi, una vocación silenciada', l'acte se celebrarà el dimecres, 8 de febrer, a les 19 hores i consistirà en una taula redona acompanyada de la projecció del documental 'Il·lustrades, Trencar l'Oblit', dirigit per Amalia Yusta.

La conferència comptarà amb la participació de la dibuixant Marika Vila; Aitana Carrasco, il·lustradora i conductora del documental i amb una de les comissàries de l'exposició Ocultas e Ilustradas (La Nau, 2018), Cristina Chumillas.

Consuelo Arizmendi, filla del també dibuixant Alfonso Arizmendi Regaldie, es va formar en Belles Arts en l'Escola d'Arts i Oficis de València, i va prendre lliçons de l'il·lustrador José Luis Macías.

Va desenvolupar una curta carrera en els anys seixanta com a dibuixant de còmics romàntics per a Editorial Valenciana (a partir de 1957), i va publicar un compte amb l'editorial 'Creo'. En 1962 va entrar a treballar en l'agència de publicitat Sucro i en endavant es va dedicar en exclusiva a la il·lustració publicitària.

En 1964 va contraure matrimoni i va continuar treballant durant algun temps, però va acabar per deixar el seu treball com a dibuixant. Un dels seus últims treballs va ser la seua participació en l'exposició 'Ocultas e ilustradas. Crecimiento y éxito de las ilustradoras en València', comisariada per Cristina Chumillas, MacDiego i Melani Lleonart i que va organitzar La Nau de la Universitat de València l'any 2018, una mostra per a reivindicar el disseny i il·lustració realitzat per dones de diferents generacions a València.