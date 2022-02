Nicki Minaj vuelve a la música tres años después con Lil Baby y 'Do We Have A Problem?'

Tres años después de su anunciada retirada de la industria musical, Nicki Minaj ha lanzado este viernes el sencillo Do We Have a Problem? que, según su discográfica y a la espera de su quinto álbum, "solo insinúa que hay mucho más por venir".

El tema, que cuenta con la colaboración de Lil Baby, fue presentado en vivo la pasada noche durante un partido de baloncesto de Los Angeles Clippers en el que todo se tiñó de rosa para recibir a la estrella del rap.

Do We Have a Problem? es el primer tema que publica a su nombre, aunque desde que anunciara su supuesto retiro en septiembre de 2019 para dedicarse a su familia, han sido varias las canciones en las que ha colaborado, algunas de gran éxito como Tusa con Karol G y, más recientemente, Boyz de Jesy Nelson.

En estos tres años tampoco ha dejado de ser noticia por motivos ajenos a la música, como cuando en 2020 se convirtió en madre por primera vez junto a su marido, Kenneth Petty, o cuando su padre falleció tras ser atropellado en febrero de 2021.

Asimismo, Minaj fue más recientemente motivo de polémica por poner en entredicho la vacunación contra el coronavirus y cuando tanto ella como su pareja fueron demandados por acosar a la mujer que previamente había acusado a Petty de haberla asaltado sexualmente 25 años atrás.

Fue en 2010 cuando esta artista originaria de Trinidad y Tobago, cuyo nombre real es Onika Tanya Maraj (Puerto España, 1982), publicó su primer álbum, Pink Friday, con el que se convirtió en la segunda artista femenina de hip hop que debutaba con mayor éxito en listas, detrás de The Miseducation of Lauryn Hill (1998) de Lauryn Hill.

A día de hoy se estima que es la rapera femenina con mayores ventas de la historia, con más de 10 millones de copias vendidas de su discografía, que incluye los álbumes Pink Friday: Roman Reloaded (2012), The Pinkpring (2014) y Queen (2018).