Nicki Minaj y su esposo, Kenneth Petty, acusados de intentar silenciar a una víctima de agresión sexual

En marzo del año pasado Nicki Minaj y su esposo, Kenneth Zoo Petty vivieron uno de sus peores momentos después de que este último fuese arrestado debido que a que no se había registrado como delincuente sexual en Los Angeles tras mudarse a la ciudad californiana.

Ahora, pocos días tras el fallecimiento del padre de la artista por un atropello mortal, el asunto vuelve a salir a la palestra ya que ambos han sido acusados de haber intentado silenciar a una víctima de agresión sexual de Petty, tal y como se explica en un reportaje que este jueves sacó a la luz The Daily Beast.

El medio, según la información y las declaraciones obtenidas, afirma que, aunque la rapera aseguró en 2020 que la mujer que había sido objeto de los abusos, que utiliza, en pos de preservar su anonimato, el nombre de Jennifer, había escrito hace años una carta al juez retractándose de la acusación de agresión contra su esposo, Minaj estaría mintiendo.

Los hechos se remontan a 1995, cuando Kenneth Petty, que en aquel entonces contaba con apenas 16 años, fue hallado culpable de intento de violación en primer grado, habiendo amenazado a su víctima, también de la misma edad, a punta de cuchillo. Por orden de la justicia, Zoo tendría que registrarse como delincuente sexual dondequiera que viviese en el futuro.

Jennifer niega rotundamente que ella enviase ninguna carta al juez desdiciéndose y explica que fue una estrategia de Nicki Minaj y su marido en un intento por coaccionarla para que retirase su declaración, llegando a desvelar que "gente cercana" a la pareja la habrían acosado para que lo hiciese e incluso que llegó a recibir una oferta de varios cientos de miles de dólares en nombre del matrimonio para ello.

También The Blast recoge que Jennifer se ha tenido que mudar varias veces el año pasado puesto que estaba intranquila por su seguridad y que ha hablado con el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (el US Marshal) sobre ello, explicándoles estos que se está llevando a cabo una investigación.

Por ahora están recopilando las pruebas, pero una fuente familiarizada con el caso ha añadido en una conversación con The Daily Beast que las autoridades han calificado la investigación en curso con un "prioridad alta" debido a las preocupaciones de Jennifer sobre su propia vida.

Jennifer ha argumentado que Barry, un hombre que supuestamente era amigo de su hermano en la escuela, se interesó por ella después del arresto de Petty en 2020, insistiéndole en que Nicki Minajl quería tener una conversación con ella, ofreciéndole ayuda para "cualquier cosa que necesites", incluida una invitación para volar a California y hasta se presentó en su casa con 20.000 dólares en efectivo si estampaba su firma en una carta.

"Mira, solamente necesito que sepas, de mujer a mujer, que fue lo que realmente sucedió", rememora Jennifer que le dijo. Asimismo, argumenta cómo su hermano le explicó que otro hombre se había puesto en contacto con un primo suyo en Carolina del Norte para ofrecerle medio millón de dólares si ella consentía en hablar con el abogado de Kenneth.

Como colofón, Jennifer explica la motivación de Barry (quería que Nicki Minaj apareciese en el 16º cumpleaños de su hija) y de su primo y su hermano, que buscaban que la autora de éxitos como Tusa o Moment 4 Life hiciera promoción de un club que tienen y así tener mayores ganancias.

"Que todo el mundo sepa que no se pueden hacer cosas como esta y salirse con la suya. Y para las mujeres que han sido abusadas y para las mujeres que han sido agredidas sexualmente, que no vivan con miedo de decir la verdad. No importa quién sea el agresor", ha terminado su alegato.