Ricard Camarena evoluciona la seua proposta vegetal i inclou un menú vegà en el seu restaurant dos Estreles Michelin

Amb l''Oxalis', aquesta oferta en el Ricard Camarena Restaurant, el xef aprofundeix, encara més, en la utilització de verdures, hortalisses i fruites en la seua cuina.

Camarena, gran defensor de l'horta valenciana i els seus productes, porta molts anys transitant la senda de l'anomenada 'cuina vegetal'. "Des de fa més d'una dècada, les verdures, hortalisses i fruites han sigut cada vegada més importants en els nostres menús", ha recordat en un comunicat. Aquesta nova proposta, que complementa la ja existent "és una etapa més dins de la nostra evolució en el món verd", ha agregat.

El cuiner ha reconegut que "portava temps donant-li voltes" a la possibilitat d'oferir també un menú totalment vegà, "alguna cosa inusual en restaurants amb 2 o 3 estreles Michelin, almenys a Espanya".

"Al principi era reticent a fer-ho perquè ho veia com a limitació en la part creativa, però després dels dos últims anys basant la creativitat en la idea de poder limitar els recursos, he entès l'opció vegana, més com un repte creatiu, que una limitació. És a dir, "on abans véiem una limitació ara veiem un repte i una oportunitat".

Entre els plats d'eixe nou menú vegà 'Oxalis', que aniran variant contínuament, estan: el carxofetes amb llet d'ametla i oli de fulla de figuera; els pèsols amb consomé de les seues baines, vainilla, café i maduixes; la tomaca en semiconserva calfada amb oli d'olives i herbes i beixamel de xufes; l'arròs cremoso amb xampinyons i "sagí" d'herbes aromàtiques o el mango madur, curri dolç, herbes i llavors, entre uns altres.

El repte de crear un menú vegà, juntament amb el treball que porta fent anys per a la utilització integral del producte i evitar al màxim els minvaments i desaprofitaments, li ha animat a confeccionar una proposta alternativa en el qual prescindeix de qualsevol producte o ingredient d'origen animal.

A partir de la setmana que vé, en Ricard Camarena Restaurant hi haurà dos únics menús: un menú omnívor i un altre vegà. Tots dos es podrà degustar de dimarts a divendres, tant en el servici de menjar com en el de sopar.